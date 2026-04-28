  1. В Украине

Взаимное признание решений и новый механизм правовой помощи: что предусматривает договор между Украиной и Азербайджаном

15:26, 28 апреля 2026
Подписанный между Украиной и Азербайджаном договор о правовой помощи по гражданским и хозяйственным делам определяет механизмы взаимного признания и исполнения судебных решений и устанавливает упрощенные процедуры правовой помощи.
Взаимное признание решений и новый механизм правовой помощи: что предусматривает договор между Украиной и Азербайджаном
Украина и Азербайджан подписали договор о правовой помощи в гражданских и хозяйственных делах. Соглашение подготовили министерства юстиции обеих стран, а подписали министры иностранных дел Андрей Сибига и Джейхун Байрамов.

Договор направлен на усиление защиты прав граждан Украины за рубежом и является частью перехода к двусторонним механизмам сотрудничества после выхода из Минской конвенции 1993 года.

После ратификации он внедрит новый формат правового взаимодействия между государствами в гражданских и хозяйственных делах. Об этом сообщили в Министерстве юстиции. Договор формирует правовую основу для взаимодействия судов, нотариусов и органов государственной регистрации актов гражданского состояния.

В частности, предусмотрено:

  • упрощённый доступ граждан к правосудию за рубежом;
  • эффективные процедуры получения документов;
  • механизмы взаимного признания судебных решений;
  • возможность получения бесплатной правовой помощи в трансграничных делах.

Центральными органами, ответственными за реализацию положений документа, определены Министерство юстиции Украины и Министерство юстиции Азербайджанской Республики.

Реализация положений договора должна способствовать улучшению защиты прав граждан за рубежом, упрощению процедур в международных делах и более эффективному взаимодействию между государствами в сфере правовой помощи.

Украина Азербайджан

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Работников в декрете будут заменять по срочным договорам — должности не будут вакантными

В Верховной Раде предлагают закрепить гарантии для работников в декретном отпуске.

ТОП-5 вопросов о ВЛК и мобилизации: от обжалования решений комиссии до дистанционного обновления данных в реестре «Обериг»

Отказ в отсрочке, направление на ВЛК или проблемы с реестром «Обериг» — разбираем пять важнейших вопросов мобилизации в 2026 году.

Мобилизация и бизнес: как забронировать в 2026 году руководство и бенефициаров

Для критически важных предприятий государство предусматривает специальный порядок, который позволяет сохранять руководящий состав без применения общих ограничений.

Перерасчет пенсии по решению суда: почему за реальные выплаты приходится бороться годами

Пенсионные споры 2026: как обойти Постановление № 821 и получить реальные выплаты по решению суда.

Бизнесу придется сменить правила работы: Prozorro переходит на закупки без бумаги

Электронная система публичных закупок переходит к новому этапу модернизации: в Prozorro заработают новые инструменты контроля, проверки бенефициаров и интеграции с государственными реестрами.

