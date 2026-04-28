Взаимное признание решений и новый механизм правовой помощи: что предусматривает договор между Украиной и Азербайджаном

Подписанный между Украиной и Азербайджаном договор о правовой помощи по гражданским и хозяйственным делам определяет механизмы взаимного признания и исполнения судебных решений и устанавливает упрощенные процедуры правовой помощи.

Украина и Азербайджан подписали договор о правовой помощи в гражданских и хозяйственных делах. Соглашение подготовили министерства юстиции обеих стран, а подписали министры иностранных дел Андрей Сибига и Джейхун Байрамов.

Договор направлен на усиление защиты прав граждан Украины за рубежом и является частью перехода к двусторонним механизмам сотрудничества после выхода из Минской конвенции 1993 года.

После ратификации он внедрит новый формат правового взаимодействия между государствами в гражданских и хозяйственных делах. Об этом сообщили в Министерстве юстиции. Договор формирует правовую основу для взаимодействия судов, нотариусов и органов государственной регистрации актов гражданского состояния.

В частности, предусмотрено:

упрощённый доступ граждан к правосудию за рубежом;

эффективные процедуры получения документов;

механизмы взаимного признания судебных решений;

возможность получения бесплатной правовой помощи в трансграничных делах.

Центральными органами, ответственными за реализацию положений документа, определены Министерство юстиции Украины и Министерство юстиции Азербайджанской Республики.

Реализация положений договора должна способствовать улучшению защиты прав граждан за рубежом, упрощению процедур в международных делах и более эффективному взаимодействию между государствами в сфере правовой помощи.

