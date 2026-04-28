В Україні запровадили дворічний цикл підручників: як зміниться забезпечення шкіл

В Україні змінюють систему забезпечення шкіл підручниками — запроваджено дворічний цикл їх підготовки та друку.

В Україні запровадили дворічний цикл створення підручників, який має системно вирішити проблему їх несвоєчасної доставки до закладів освіти. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, проблема затримки підручників залишалася актуальною протягом багатьох років, і профільний комітет неодноразово наголошував на необхідності змінити підхід до підручникотворення та перейти на дворічне планування.

Бабак зазначив, що відповідне рішення вже ухвалив Кабінет Міністрів, внісши зміни до постанов №41 і №131, які регулюють підготовку, друк і доставку навчальної літератури за кошти державного бюджету. Нововведення охоплюють усі етапи процесу — від визначення потреби до постачання підручників у школи, що має зробити його більш передбачуваним і системним.

Згідно з новими правилами, перелік навчальної літератури формуватимуть до 31 січня — за два роки до друку, замість попереднього терміну до 15 травня. Це дозволить проводити повноцінну апробацію підручників, враховувати зворотний зв’язок від учителів і учнів, а також проходити комплексну експертизу перед друком.

Окремо він звернув увагу на зміну принципу формування накладів: їх визначатимуть на основі прогнозованої кількості учнів на наступні п’ять років і фактичної кількості педагогів із додатковим резервом до 5%. Це дасть змогу більш ефективно використовувати бюджетні кошти та забезпечити необхідний запас, зокрема для українських освітніх центрів за кордоном.

Також удосконалено механізм забезпечення підручниками учнів з особливими освітніми потребами. Відтепер їх доставлятимуть безпосередньо до закладів освіти, а не через обласні книжкові бази. У 2026–2027 роках визначено термін доставки до 1 грудня, а з 2028 року — після повного впровадження дворічного циклу — підручники мають надходити до початку навчального року.

Крім того, передбачено механізм реагування на безпекові виклики: у разі неможливості доставки через бойові дії або тимчасову окупацію підручники спрямовуватимуть до резервних фондів або територіальних громад, а контроль за їх розподілом здійснюватимуть обласні військові адміністрації із використанням електронної системи «АІКОМ».

