В Украине ввели двухлетний цикл учебников: как изменится обеспечение школ

В Украине меняют систему обеспечения школ учебниками — введен двухлетний цикл их подготовки и печати.

В Украине ввели двухлетний цикл создания учебников, который должен системно решить проблему их несвоевременной доставки в учреждения образования. Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

По его словам, проблема задержки учебников оставалась актуальной на протяжении многих лет, и профильный комитет неоднократно подчеркивал необходимость изменить подход к созданию учебников и перейти на двухлетнее планирование.

Бабак отметил, что соответствующее решение уже принял Кабинет Министров, внеся изменения в постановления №41 и №131, регулирующие подготовку, печать и доставку учебной литературы за счет государственного бюджета. Нововведения охватывают все этапы процесса — от определения потребности до поставки учебников в школы, что должно сделать его более предсказуемым и системным.

Согласно новым правилам, перечень учебной литературы будут формировать до 31 января — за два года до печати, вместо прежнего срока до 15 мая. Это позволит проводить полноценную апробацию учебников, учитывать обратную связь от учителей и учеников, а также проходить комплексную экспертизу перед печатью.

Отдельно он обратил внимание на изменение принципа формирования тиражей: их будут определять на основе прогнозируемого количества учеников на следующие пять лет и фактического количества педагогов с дополнительным резервом до 5%. Это позволит более эффективно использовать бюджетные средства и обеспечить необходимый запас, в частности для украинских образовательных центров за рубежом.

Также усовершенствован механизм обеспечения учебниками учеников с особыми образовательными потребностями. Теперь их будут доставлять непосредственно в учреждения образования, а не через областные книжные базы. В 2026–2027 годах установлен срок доставки до 1 декабря, а с 2028 года — после полного внедрения двухлетнего цикла — учебники должны поступать к началу учебного года.

Кроме того, предусмотрен механизм реагирования на вызовы безопасности: в случае невозможности доставки из-за боевых действий или временной оккупации учебники будут направляться в резервные фонды или территориальные громады, а контроль за их распределением будут осуществлять областные военные администрации с использованием электронной системы «АИКОМ».

