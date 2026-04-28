  В Украине

В Украине ввели двухлетний цикл учебников: как изменится обеспечение школ

10:00, 28 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине меняют систему обеспечения школ учебниками — введен двухлетний цикл их подготовки и печати.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине ввели двухлетний цикл создания учебников, который должен системно решить проблему их несвоевременной доставки в учреждения образования. Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, проблема задержки учебников оставалась актуальной на протяжении многих лет, и профильный комитет неоднократно подчеркивал необходимость изменить подход к созданию учебников и перейти на двухлетнее планирование.

Бабак отметил, что соответствующее решение уже принял Кабинет Министров, внеся изменения в постановления №41 и №131, регулирующие подготовку, печать и доставку учебной литературы за счет государственного бюджета. Нововведения охватывают все этапы процесса — от определения потребности до поставки учебников в школы, что должно сделать его более предсказуемым и системным.

Согласно новым правилам, перечень учебной литературы будут формировать до 31 января — за два года до печати, вместо прежнего срока до 15 мая. Это позволит проводить полноценную апробацию учебников, учитывать обратную связь от учителей и учеников, а также проходить комплексную экспертизу перед печатью.

Отдельно он обратил внимание на изменение принципа формирования тиражей: их будут определять на основе прогнозируемого количества учеников на следующие пять лет и фактического количества педагогов с дополнительным резервом до 5%. Это позволит более эффективно использовать бюджетные средства и обеспечить необходимый запас, в частности для украинских образовательных центров за рубежом.

Также усовершенствован механизм обеспечения учебниками учеников с особыми образовательными потребностями. Теперь их будут доставлять непосредственно в учреждения образования, а не через областные книжные базы. В 2026–2027 годах установлен срок доставки до 1 декабря, а с 2028 года — после полного внедрения двухлетнего цикла — учебники должны поступать к началу учебного года.

Кроме того, предусмотрен механизм реагирования на вызовы безопасности: в случае невозможности доставки из-за боевых действий или временной оккупации учебники будут направляться в резервные фонды или территориальные громады, а контроль за их распределением будут осуществлять областные военные администрации с использованием электронной системы «АИКОМ».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

школа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бизнесу придется сменить правила работы: Prozorro переходит на закупки без бумаги

Электронная система публичных закупок переходит к новому этапу модернизации: в Prozorro заработают новые инструменты контроля, проверки бенефициаров и интеграции с государственными реестрами.

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявление об отсрочке, поданное через консульство Украины в стране пребывания.

Закупки на восстановление инфраструктуры будут проводиться через предварительный отбор компаний — постановление Кабмина

Закупки в сфере восстановления переходят на централизованную модель с предварительным отбором компаний и последующими конкурентными процедурами.

Парламенту предлагают принимать новую редакцию Гражданского кодекса исключительно через референдум

ГНЭУ раскритиковало идею принимать новый Гражданский кодекс через референдум из-за несоответствия Конституции.

40 лет до шанса на свободу — это слишком: ЕСПЧ о пожизненных приговорах без реального пересмотра

ЕСПЧ подтвердил, что пожизненное заключение без реального пересмотра, даже с помилованием через 40 лет, нарушает статью 3 Конвенции.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]