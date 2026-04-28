«ІЗ» чи «НА»: як фермерському господарству правильно розрахуватися з продавцем землі та бюджетом

Фермерське господарство не знає: необхідно утримати податки із суми, вказаної в договорі купівлі-продажу земельної ділянки, чи здійснити відповідні нарахування на суму договору.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Купівля землі у фізичної особи — справа відповідальна, особливо коли мова йде про податки. У бухгалтерів часто виникає дилема: чи входить податок «усередину» суми, що прописана в договорі, чи його треба нараховувати «зверху»? Відповідь на це запитання ми знайдемо в ІПК від 02 квітня 2026 року № 921/ІПК/99-00-24-03-03.

Фабула справи: другий продаж за рік

Ситуація стандартна: фермерське господарство планує придбати у громадянина ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Оскільки для продавця це вже другий продаж нерухомості за рік, виникає обов’язок сплатити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір (ВЗ).

Головне питання, яке хвилювало господарство: чи потрібно утримувати ці платежі із суми, вказаної в договорі, чи здійснювати нарахування на цю суму?

Хто платить: роль податкового агента

Згідно з п. 172.7 ст. 172 ПКУ, якщо покупцем землі виступає юридична особа, вона автоматично стає податковим агентом. Це означає, що саме фермерське господарство відповідає за:

нарахування податків;

їх утримання;

перерахування коштів до бюджету.

Позиція ДПС: податки — за рахунок продавця

У своїй відповіді податківці висловилися цілком однозначно. Посилаючись на пп. 14.1.180 ст. 14 ПКУ, вони нагадали фундаментальне правило: податковий агент зобов’язаний утримувати ПДФО та ВЗ із суми доходу за рахунок самого платника.

Висновок простий: податки не «накручуються» зверху на ціну ділянки. Вони вираховуються безпосередньо з тієї вартості, яку сторони зафіксували в договорі купівлі-продажу.

Що це означає на практиці?

Отже, алгоритм дій для фермерського господарства такий:

беремо вартість нерухомого майна, зазначену в договорі;

вираховуємо з неї належні суми ПДФО та ВЗ;

виплачуємо продавцю чисту суму (за вирахуванням податків);

утримані кошти перераховуємо до бюджету.

Отже, будьте уважні при оформленні документів: сума в договорі — це повний дохід продавця, з якого держава має отримати свою частку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.