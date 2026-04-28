  В Украине

«ИЗ» или «НА»: как фермерскому хозяйству правильно рассчитаться с продавцом земли и бюджетом

13:40, 28 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фермерское хозяйство не знает: необходимо удержать налоги из суммы, указанной в договоре купли-продажи земельного участка, или осуществить соответствующие начисления на сумму договора.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Покупка земли у физического лица — дело ответственное, особенно когда речь идет о налогах. У бухгалтеров часто возникает дилемма: входит ли налог «внутрь» суммы, прописанной в договоре, или его нужно начислять «сверху»? Ответ на этот вопрос мы найдем в ИНК от 02 апреля 2026 года № 921/ІПК/99-00-24-03-03.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Фабула дела: вторая продажа за год

Ситуация стандартная: фермерское хозяйство планирует приобрести у гражданина участок для ведения товарного сельскохозяйственного производства. Поскольку для продавца это уже вторая продажа недвижимости за год, возникает обязанность уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор (ВС).

Главный вопрос, который волновал хозяйство: нужно ли удерживать эти платежи из суммы, указанной в договоре, или осуществлять начисления на эту сумму?

Кто платит: роль налогового агента

Согласно п. 172.7 ст. 172 НКУ, если покупателем земли выступает юридическое лицо, оно автоматически становится налоговым агентом. Это означает, что именно фермерское хозяйство отвечает за:

  • начисление налогов;
  • их удержание;
  • перечисление средств в бюджет.

Позиция ГНС: налоги — за счет продавца

В своем ответе налоговики высказались вполне однозначно. Ссылаясь на пп. 14.1.180 ст. 14 НКУ, они напомнили фундаментальное правило: налоговый агент обязан удерживать НДФЛ и ВС из суммы дохода за счет самого плательщика.

Вывод прост: налоги не «накручиваются» сверху на цену участка. Они высчитываются непосредственно из той стоимости, которую стороны зафиксировали в договоре купли-продажи.

Что это означает на практике?

Итак, алгоритм действий для фермерского хозяйства следующий:

  • берем стоимость недвижимого имущества, указанную в договоре;
  • высчитываем из нее надлежащие суммы НДФЛ и ВС;
  • выплачиваем продавцу чистую сумму (за вычетом налогов);
  • удержанные средства перечисляем в бюджет.

Следовательно, будьте внимательны при оформлении документов: сумма в договоре — это полный доход продавца, из которого государство должно получить свою долю.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]