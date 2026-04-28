«ИЗ» или «НА»: как фермерскому хозяйству правильно рассчитаться с продавцом земли и бюджетом

Фермерское хозяйство не знает: необходимо удержать налоги из суммы, указанной в договоре купли-продажи земельного участка, или осуществить соответствующие начисления на сумму договора.

Покупка земли у физического лица — дело ответственное, особенно когда речь идет о налогах. У бухгалтеров часто возникает дилемма: входит ли налог «внутрь» суммы, прописанной в договоре, или его нужно начислять «сверху»? Ответ на этот вопрос мы найдем в ИНК от 02 апреля 2026 года № 921/ІПК/99-00-24-03-03.

Фабула дела: вторая продажа за год

Ситуация стандартная: фермерское хозяйство планирует приобрести у гражданина участок для ведения товарного сельскохозяйственного производства. Поскольку для продавца это уже вторая продажа недвижимости за год, возникает обязанность уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор (ВС).

Главный вопрос, который волновал хозяйство: нужно ли удерживать эти платежи из суммы, указанной в договоре, или осуществлять начисления на эту сумму?

Кто платит: роль налогового агента

Согласно п. 172.7 ст. 172 НКУ, если покупателем земли выступает юридическое лицо, оно автоматически становится налоговым агентом. Это означает, что именно фермерское хозяйство отвечает за:

начисление налогов;

их удержание;

перечисление средств в бюджет.

Позиция ГНС: налоги — за счет продавца

В своем ответе налоговики высказались вполне однозначно. Ссылаясь на пп. 14.1.180 ст. 14 НКУ, они напомнили фундаментальное правило: налоговый агент обязан удерживать НДФЛ и ВС из суммы дохода за счет самого плательщика.

Вывод прост: налоги не «накручиваются» сверху на цену участка. Они высчитываются непосредственно из той стоимости, которую стороны зафиксировали в договоре купли-продажи.

Что это означает на практике?

Итак, алгоритм действий для фермерского хозяйства следующий:

берем стоимость недвижимого имущества, указанную в договоре;

высчитываем из нее надлежащие суммы НДФЛ и ВС;

выплачиваем продавцу чистую сумму (за вычетом налогов);

удержанные средства перечисляем в бюджет.

Следовательно, будьте внимательны при оформлении документов: сумма в договоре — это полный доход продавца, из которого государство должно получить свою долю.

