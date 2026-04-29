  1. В Україні

В Україні презентували ринку нову модель реєстрації акцій через Центральний депозитарій

09:24, 29 квітня 2026
Концепція передбачає делегування частини функцій із реєстрації непублічних випусків акцій Центральному депозитарію, тоді як Комісія зосередиться на наглядовій ролі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку спільно з Національним депозитарієм України презентували учасникам ринку концепцію нової моделі реєстрації випусків акцій через Центральний депозитарій, що передбачає спрощення процедури. Про це повідомила НКЦПФР.

«Наш вектор незмінний — вхід на ринок має бути простим. Сьогодні реєстрація може тривати місяці, і ми хочемо скоротити цей шлях до одного-двох тижнів», — зазначив голова НКЦПФР Олексій Семенюк.

Концепція передбачає делегування частини функцій із реєстрації непублічних випусків акцій Центральному депозитарію, тоді як Комісія зосередиться на наглядовій ролі. Запропонована модель базується на принципі «єдиного вікна» та передбачає цифровізацію процесу без дублювання документів між установами.

«Ми говоримо про оптимізацію процесу, який фактично не змінювався понад 20 років. Завдання — зробити його максимально цифровим і сучасним, зберігаючи необхідний контроль», — зазначив член Комісії Максим Лібанов.

На першому етапі нову модель планують застосувати до найпростіших випадків, зокрема створення приватних акціонерних товариств із визначеним колом інвесторів та збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку або додаткового капіталу.

Для впровадження концепції необхідні зміни до законодавства. У Комісії очікують, що за оптимістичним сценарієм нова модель може запрацювати у 2027 році після ухвалення відповідних рішень і технічної підготовки.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Що чекає на держслужбовців, які не встигнуть пройти конкурс за новим графіком

Відсутність єдиної бази даних результатів оцінювання держслужбовців може стати шпариною для потенційних маніпуляцій у системі державної служби.

Доходи населення індексуватимуть по новому: Мінсоцполітики пропонує зміни до діючого порядку

Проєкт акта передбачає приведення у відповідність до законодавства переліків грошових доходів населення, які підлягають індексації.

Боржників не звільнять від інфляції: у Раді пропонують уніфікувати правила стягнення втрат

В Раді хочуть уточнити правила стягнення інфляційних втрат під час війни та закріпити єдиний підхід до відповідальності боржників за прострочення.

Україна створює власний хаб для інвестиційних спорів: що передбачає новий закон про комерційний арбітраж

Оновлений Закон про МКАС не лише розширює перелік спорів, які можна вирішувати в Україні, а й модернізує процедури призначення арбітрів.

Для призупинення трудового договору роботодавцю потрібно довести неможливість забезпечити працівника роботою, а не лише факт війни — ВС

Сам факт війни та зменшення діяльності не є підставою для призупинення трудового договору без доведення неможливості працювати з обох сторін — ВС.

