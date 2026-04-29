  1. В Украине

В Украине представили рынку новую модель регистрации акций через Центральный депозитарий

09:24, 29 апреля 2026
Концепция предусматривает делегирование части функций по регистрации непубличных выпусков акций Центральному депозитарию, тогда как Комиссия сосредоточится на надзорной роли
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку совместно с Национальным депозитарием Украины представили участникам рынка концепцию новой модели регистрации выпусков акций через Центральный депозитарий, которая предусматривает упрощение процедуры. Об этом сообщила НКЦБФР.

«Наш вектор неизменен — вход на рынок должен быть простым. Сегодня регистрация может длиться месяцами, и мы хотим сократить этот путь до одной-двух недель», — отметил глава НКЦБФР Алексей Семенюк.

Концепция предусматривает делегирование части функций по регистрации непубличных выпусков акций Центральному депозитарию, тогда как Комиссия сосредоточится на надзорной роли. Предложенная модель базируется на принципе «единого окна» и предусматривает цифровизацию процесса без дублирования документов между учреждениями.

«Мы говорим об оптимизации процесса, который фактически не менялся более 20 лет. Задача — сделать его максимально цифровым и современным, сохраняя необходимый контроль», — отметил член Комиссии Максим Либанов.

На первом этапе новую модель планируют применить к самым простым случаям, в частности созданию частных акционерных обществ с определенным кругом инвесторов и увеличению уставного капитала за счет прибыли или дополнительного капитала.

Для внедрения концепции необходимы изменения в законодательство. В Комиссии ожидают, что по оптимистичному сценарию новая модель может заработать в 2027 году после принятия соответствующих решений и технической подготовки.

