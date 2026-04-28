Витребування майна від добросовісного набувача допускається лише у виняткових випадках – суддя ВП ВС

Підхід ЄСПЛ вимагає забезпечення пропорційності втручання держави у право власності та передбачає або повернення майна, або надання справедливої компенсації.

Суддя Великої Палати Верховного Суду Віталій Уркевич заявив про важливість захисту прав добросовісного набувача як ключового елементу правової визначеності та стабільності цивільного обороту.

Під час круглого столу, присвяченого інституційним механізмам забезпечення нормативної стабільності, він наголосив, що захист права власності є однією з ключових функцій судової системи, а інститут добросовісного набувача відіграє особливу роль у балансуванні інтересів власника майна та особи, яка набула його на законних підставах, не знаючи про можливі порушення. У цьому контексті було акцентовано, що витребування майна від добросовісного набувача допускається лише у виняткових випадках, визначених законом, зокрема коли майно вибуло з володіння власника поза його волею.

Доповідач розглянув практику ЄСПЛ, яка засвідчує системні порушення права на мирне володіння майном у справах щодо витребування майна в добросовісних набувачів. За його словами, підхід ЄСПЛ вимагає забезпечення пропорційності втручання держави у право власності та передбачає або повернення майна, або надання справедливої компенсації.

Суддя також проаналізував законодавчі зміни, запроваджені Законом України від 12 березня 2025 року № 4292-IX «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача», спрямовані на посилення захисту прав добросовісного набувача. Зокрема, йдеться про встановлення граничного строку для витребування нерухомого майна державної чи комунальної власності, обов’язковість попереднього внесення вартості спірного майна на депозит суду, а також гарантування компенсації в разі задоволення відповідних позовів. Ці зміни, за його словами, покликані мінімізувати ризики непропорційного втручання держави у право приватної власності та підвищити рівень правової визначеності.

Віталій Уркевич звернув увагу й на формування актуальної судової практики Верховного Суду в цій категорії справ, зазначивши, що питання добросовісності набувача має вирішуватися виключно на підставі всебічного дослідження доказів, а також з урахуванням стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Водночас суди повинні оцінювати співвідношення між втручанням у право власності та суспільним інтересом, дотримуючись принципу пропорційності.

