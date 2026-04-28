  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Истребование имущества у добросовестного приобретателя допускается только в исключительных случаях – судья БП ВС

19:02, 28 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судья Большой Палаты Верховного Суда Виталий Уркевич заявил о важности защиты прав добросовестного приобретателя как ключевого элемента правовой определенности и стабильности гражданского оборота.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Во время круглого стола, посвященного институциональным механизмам обеспечения нормативной стабильности, он подчеркнул, что защита права собственности является одной из ключевых функций судебной системы, а институт добросовестного приобретателя играет особую роль в балансировании интересов собственника имущества и лица, которое приобрело его на законных основаниях, не зная о возможных нарушениях. В этом контексте было акцентировано, что истребование имущества у добросовестного приобретателя допускается только в исключительных случаях, определенных законом, в частности когда имущество выбыло из владения собственника помимо его воли.

Докладчик рассмотрел практику Европейский суд по правам человека, которая свидетельствует о системных нарушениях права на мирное владение имуществом в делах об истребовании имущества у добросовестных приобретателей. По его словам, подход ЕСПЧ требует обеспечения пропорциональности вмешательства государства в право собственности и предусматривает либо возврат имущества, либо предоставление справедливой компенсации.

Судья также проанализировал законодательные изменения, введенные Законом Украины от 12 марта 2025 года № 4292-IX «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя», направленные на усиление защиты прав добросовестного приобретателя. В частности, речь идет об установлении предельного срока для истребования недвижимого имущества государственной или коммунальной собственности, обязательности предварительного внесения стоимости спорного имущества на депозит суда, а также гарантировании компенсации в случае удовлетворения соответствующих исков. Эти изменения, по его словам, призваны минимизировать риски непропорционального вмешательства государства в право частной собственности и повысить уровень правовой определенности.

Виталий Уркевич обратил внимание и на формирование актуальной судебной практики Верховного Суда в этой категории дел, отметив, что вопрос добросовестности приобретателя должен решаться исключительно на основании всестороннего исследования доказательств, а также с учетом стандартов Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В то же время суды должны оценивать соотношение между вмешательством в право собственности и общественным интересом, соблюдая принцип пропорциональности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ЕСПЧ Большая Палата Верховного Суда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Штраф 17 000 грн и 2 года лишения свободы: за что теперь наказывают водителей электросамокатов

Электросамокаты становятся полноценными участниками ДТП со всеми криминально-правовыми последствиями.

Правительство задумало реформировать Государственную службу Украины по вопросам труда: что ей дадут, а чего лишат

Путем перераспределения функций между ведомствами у Гоструда уберут несвойственные ей задачи, но добавят другие.

Работников в декрете будут заменять по срочным договорам — должности не будут вакантными

В Верховной Раде предлагают закрепить гарантии для работников в декретном отпуске.

ТОП-5 вопросов о ВЛК и мобилизации: от обжалования решений комиссии до дистанционного обновления данных в реестре «Обериг»

Отказ в отсрочке, направление на ВЛК или проблемы с реестром «Обериг» — разбираем пять важнейших вопросов мобилизации в 2026 году.

Мобилизация и бизнес: как забронировать в 2026 году руководство и бенефициаров

Для критически важных предприятий государство предусматривает специальный порядок, который позволяет сохранять руководящий состав без применения общих ограничений.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]