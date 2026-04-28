Истребование имущества у добросовестного приобретателя допускается только в исключительных случаях – судья БП ВС

Судья Большой Палаты Верховного Суда Виталий Уркевич заявил о важности защиты прав добросовестного приобретателя как ключевого элемента правовой определенности и стабильности гражданского оборота.

Во время круглого стола, посвященного институциональным механизмам обеспечения нормативной стабильности, он подчеркнул, что защита права собственности является одной из ключевых функций судебной системы, а институт добросовестного приобретателя играет особую роль в балансировании интересов собственника имущества и лица, которое приобрело его на законных основаниях, не зная о возможных нарушениях. В этом контексте было акцентировано, что истребование имущества у добросовестного приобретателя допускается только в исключительных случаях, определенных законом, в частности когда имущество выбыло из владения собственника помимо его воли.

Докладчик рассмотрел практику Европейский суд по правам человека, которая свидетельствует о системных нарушениях права на мирное владение имуществом в делах об истребовании имущества у добросовестных приобретателей. По его словам, подход ЕСПЧ требует обеспечения пропорциональности вмешательства государства в право собственности и предусматривает либо возврат имущества, либо предоставление справедливой компенсации.

Судья также проанализировал законодательные изменения, введенные Законом Украины от 12 марта 2025 года № 4292-IX «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя», направленные на усиление защиты прав добросовестного приобретателя. В частности, речь идет об установлении предельного срока для истребования недвижимого имущества государственной или коммунальной собственности, обязательности предварительного внесения стоимости спорного имущества на депозит суда, а также гарантировании компенсации в случае удовлетворения соответствующих исков. Эти изменения, по его словам, призваны минимизировать риски непропорционального вмешательства государства в право частной собственности и повысить уровень правовой определенности.

Виталий Уркевич обратил внимание и на формирование актуальной судебной практики Верховного Суда в этой категории дел, отметив, что вопрос добросовестности приобретателя должен решаться исключительно на основании всестороннего исследования доказательств, а также с учетом стандартов Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В то же время суды должны оценивать соотношение между вмешательством в право собственности и общественным интересом, соблюдая принцип пропорциональности.

