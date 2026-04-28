Статус ВПО для дітей – з якого віку необхідно самостійно подавати заяву

Якщо дитина була змушена залишити місце проживання через війну, окупацію або інші небезпечні обставини, вона може отримати довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Про це повідомили в Управлінні соціального захисту населення Автозаводського району міста Кременчук.

Хто може отримати довідку

Підставою для оформлення статусу є проживання на території, де виникли обставини, що змусили залишити домівку. Йдеться про збройний конфлікт, окупацію, насильство, порушення прав людини або надзвичайні ситуації.

У соцзахисті наголошують, що дитина віком від 14 років подає заяву на отримання довідки самостійно.

Які документи необхідні

Для оформлення довідки потрібно надати:

паспорт (ID-картка та витяг з реєстру територіальної громади) або довідку про оформлення паспорта;

ідентифікаційний код.

Якщо в документі, що посвідчує особу, відсутня реєстрація місця проживання, необхідно додати підтвердження фактичного проживання на відповідній території. Це можуть бути довідки, документи зі школи, медичні записи або інші офіційні підтвердження.

