Статус ВПО для дітей – з якого віку необхідно самостійно подавати заяву

19:20, 28 квітня 2026
Після досягнення 14 років дитина має самостійно звернутися для оформлення довідки ВПО.
Якщо дитина була змушена залишити місце проживання через війну, окупацію або інші небезпечні обставини, вона може отримати довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Про це повідомили в Управлінні соціального захисту населення Автозаводського району міста Кременчук.

Хто може отримати довідку

Підставою для оформлення статусу є проживання на території, де виникли обставини, що змусили залишити домівку. Йдеться про збройний конфлікт, окупацію, насильство, порушення прав людини або надзвичайні ситуації.

У соцзахисті наголошують, що дитина віком від 14 років подає заяву на отримання довідки самостійно.

Які документи необхідні

Для оформлення довідки потрібно надати:

  • паспорт (ID-картка та витяг з реєстру територіальної громади) або довідку про оформлення паспорта;
  • ідентифікаційний код.

Якщо в документі, що посвідчує особу, відсутня реєстрація місця проживання, необхідно додати підтвердження фактичного проживання на відповідній території. Це можуть бути довідки, документи зі школи, медичні записи або інші офіційні підтвердження.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Штраф 17 000 грн та 2 роки позбавлення волі: за що тепер карають водіїв електросамокатів

Електросамокати стають повноцінними учасниками ДТП зі всіма кримінально-правовими наслідками.

Уряд замислив реформувати Державну службу України з питань праці: що їй нададуть, а чого позбавлять

Шляхом перерозподілу функцій між відомствами з Держпраці приберуть невластиві їй завдання, але додадуть інші.

Працівників у декреті замінять за строковими договорами — посади не будуть вакантними

У Верховній Раді пропонують закріпити гарантії для працівників у декретній відпустці.

ТОП-5 питань про ВЛК і мобілізацію: від оскарження рішень комісії до дистанційного оновлення даних в реєстрі «Оберіг»

Відмова у відстрочці, направлення на ВЛК або проблеми з реєстром «Оберіг» — розбираємо п’ять найважливіших питань мобілізації у 2026 році.

Мобілізація і бізнес: як забронювати у 2026 році керівництво та бенефіціарів

Для критично важливих підприємств держава передбачає спеціальний порядок, який дозволяє зберігати керівний склад без застосування загальних обмежень.

