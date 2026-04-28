Статус ВПЛ для детей – с какого возраста необходимо самостоятельно подавать заявление

Если ребенок был вынужден покинуть место жительства из-за войны, оккупации или других опасных обстоятельств, он может получить справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Об этом сообщили в Управлении социальной защиты населения Автозаводского района города Кременчуг.

Кто может получить справку

Основанием для оформления статуса является проживание на территории, где возникли обстоятельства, вынудившие покинуть дом. Речь идет о вооруженном конфликте, оккупации, насилии, нарушении прав человека или чрезвычайных ситуациях.

В соцзащите отмечают, что ребенок в возрасте от 14 лет подает заявление на получение справки самостоятельно.

Какие документы необходимы

Для оформления справки необходимо предоставить:

паспорт (ID-карта и выписка из реестра территориальной общины) или справку об оформлении паспорта;

идентификационный код.

Если в документе, удостоверяющем личность, отсутствует регистрация места жительства, необходимо приложить подтверждение фактического проживания на соответствующей территории. Это могут быть справки, документы из школы, медицинские записи или другие официальные подтверждения.

