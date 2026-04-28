  1. В Україні

Брак продуктів у 14 ОМБр, 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО – Міноборони ініціювало перевірки

15:03, 28 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зокрема, у 14-й ОМБр триває розслідування, командира бригади відсторонено.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві оборони заявили, що випадки недостатнього забезпечення на віддалених позиціях у 30-й ОМБр, 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді та 108-й окремій бригаді територіальної оборони не повинні ставати системними. У відомстві повідомили, що працюють над вирішенням питання спільно з Генеральним штабом.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський доручив командувачам угруповань і корпусів до 20 травня перевірити стан забезпечення військових на лінії бойового зіткнення.

У Міноборони також наголосили, що викривлення інформації щодо бойової обстановки та забезпечення матиме для посадових осіб негативні наслідки.

Окремо в Міноборони відреагували на ситуацію в 14-й ОМБр, зазначивши, що там працює комісія Сухопутних військ.

За даними оборонного відомства, у бригаді триває службове розслідування. Командира бригади відсторонено від виконання обов’язків, а винні особи мають бути притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, у соціальних мережах з’явилися фото чотирьох військовослужбовців 14-ї механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка входить до складу Сухопутних військ і 10 армійського корпусу. За інформацією, вони понад вісім місяців перебувають на позиціях Куп’янського напрямку та, за словами родичів, мали проблеми із забезпеченням їжею та водою. Згодом близькі військових уточнили, що критичні труднощі з постачанням почалися з січня, і про це вони зверталися до відповідних структур.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові міноборони Олександр Сирський продукти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Штраф 17 000 грн та 2 роки позбавлення волі: за що тепер карають водіїв електросамокатів

Електросамокати стають повноцінними учасниками ДТП зі всіма кримінально-правовими наслідками.

Уряд замислив реформувати Державну службу України з питань праці: що їй нададуть, а чого позбавлять

Шляхом перерозподілу функцій між відомствами з Держпраці приберуть невластиві їй завдання, але додадуть інші.

Працівників у декреті замінять за строковими договорами — посади не будуть вакантними

У Верховній Раді пропонують закріпити гарантії для працівників у декретній відпустці.

ТОП-5 питань про ВЛК і мобілізацію: від оскарження рішень комісії до дистанційного оновлення даних в реєстрі «Оберіг»

Відмова у відстрочці, направлення на ВЛК або проблеми з реєстром «Оберіг» — розбираємо п’ять найважливіших питань мобілізації у 2026 році.

Мобілізація і бізнес: як забронювати у 2026 році керівництво та бенефіціарів

Для критично важливих підприємств держава передбачає спеціальний порядок, який дозволяє зберігати керівний склад без застосування загальних обмежень.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]