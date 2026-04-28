Брак продуктів у 14 ОМБр, 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО – Міноборони ініціювало перевірки

Зокрема, у 14-й ОМБр триває розслідування, командира бригади відсторонено.

У Міністерстві оборони заявили, що випадки недостатнього забезпечення на віддалених позиціях у 30-й ОМБр, 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді та 108-й окремій бригаді територіальної оборони не повинні ставати системними. У відомстві повідомили, що працюють над вирішенням питання спільно з Генеральним штабом.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський доручив командувачам угруповань і корпусів до 20 травня перевірити стан забезпечення військових на лінії бойового зіткнення.

У Міноборони також наголосили, що викривлення інформації щодо бойової обстановки та забезпечення матиме для посадових осіб негативні наслідки.

Окремо в Міноборони відреагували на ситуацію в 14-й ОМБр, зазначивши, що там працює комісія Сухопутних військ.

За даними оборонного відомства, у бригаді триває службове розслідування. Командира бригади відсторонено від виконання обов’язків, а винні особи мають бути притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, у соціальних мережах з’явилися фото чотирьох військовослужбовців 14-ї механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка входить до складу Сухопутних військ і 10 армійського корпусу. За інформацією, вони понад вісім місяців перебувають на позиціях Куп’янського напрямку та, за словами родичів, мали проблеми із забезпеченням їжею та водою. Згодом близькі військових уточнили, що критичні труднощі з постачанням почалися з січня, і про це вони зверталися до відповідних структур.

