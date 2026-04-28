  1. В Украине

Нехватка продовольствия в 14-й ОМБр, 30-й ОМБр, 128-й ОГШБр и 108-й ОБр ТрО – Минобороны инициировало проверки

15:03, 28 апреля 2026
В частности, в 14-й ОМБр продолжается расследование, командир бригады отстранен от должности.
В Министерстве обороны заявили, что случаи недостаточного обеспечения на отдаленных позициях в 30-й ОМБр, 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде и 108-й отдельной бригаде территориальной обороны не должны становиться системными. В ведомстве сообщили, что работают над решением вопроса совместно с Генеральным штабом.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский поручил командующим группировками и корпусами до 20 мая проверить состояние обеспечения военных на линии боевого столкновения.

В Минобороны также подчеркнули, что искажение информации о боевой обстановке и обеспечении будет иметь для должностных лиц негативные последствия.

Отдельно в Минобороны отреагировали на ситуацию в 14-й ОМБр, отметив, что там работает комиссия Сухопутных войск.

По данным оборонного ведомства, в бригаде продолжается служебное расследование. Командир бригады отстранен от исполнения обязанностей, а виновные лица должны быть привлечены к ответственности.

Напомним, в социальных сетях появились фотографии четырёх военнослужащих 14-й механизированной бригады имени князя Романа Великого, входящей в состав Сухопутных войск и 10-го армейского корпуса. По имеющейся информации, они более восьми месяцев находятся на позициях Купянского направления и, по словам родственников, испытывали проблемы с обеспечением едой и водой. Впоследствии близкие военных уточнили, что критические трудности с снабжением начались с января, и об этом они обращались в соответствующие структуры.

