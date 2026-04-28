На Одещині судили адміністратора Telegram-каналу за поради, як уникнути мобілізації

21:36, 28 квітня 2026
Суд визнав чоловіка винним у перешкоджанні діяльності ЗСУ та призначив 5 років ув’язнення з випробувальним терміном.
У Білгород-Дністровському Одеської області суд ухвалив вирок місцевому жителю, який адміністрував Telegram-канал із порадами щодо уникнення мобілізації. Про це повідомили в Івано-Франківському ТЦК та СП.

Обставини справи

За даними слідства, чоловік систематично публікував у каналі інструкції, як уникати вручення повісток, ігнорувати вимоги військовослужбовців та чинити пасивний спротив. Аудиторія ресурсу налічувала понад 2 тисячі підписників.

Суд кваліфікував ці дії як перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України.

Що вирішив суд

З урахуванням визнання вини, співпраці зі слідством і відсутності попередніх судимостей суд призначив:

  • 5 років позбавлення волі
  • із випробувальним строком 2 роки

Крім того, суд ухвалив конфіскувати мобільний телефон, який використовувався для адміністрування каналу.

Також засудженого зобов’язали відшкодувати понад 11 тисяч гривень витрат на проведення експертизи.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Що чекає на держслужбовців, які не встигнуть пройти конкурс за новим графіком

Відсутність єдиної бази даних результатів оцінювання держслужбовців може стати шпариною для потенційних маніпуляцій у системі державної служби.

Доходи населення індексуватимуть по новому: Мінсоцполітики пропонує зміни до діючого порядку

Проєкт акта передбачає приведення у відповідність до законодавства переліків грошових доходів населення, які підлягають індексації.

Боржників не звільнять від інфляції: у Раді пропонують уніфікувати правила стягнення втрат

В Раді хочуть уточнити правила стягнення інфляційних втрат під час війни та закріпити єдиний підхід до відповідальності боржників за прострочення.

Україна створює власний хаб для інвестиційних спорів: що передбачає новий закон про комерційний арбітраж

Оновлений Закон про МКАС не лише розширює перелік спорів, які можна вирішувати в Україні, а й модернізує процедури призначення арбітрів.

Для призупинення трудового договору роботодавцю потрібно довести неможливість забезпечити працівника роботою, а не лише факт війни — ВС

Сам факт війни та зменшення діяльності не є підставою для призупинення трудового договору без доведення неможливості працювати з обох сторін — ВС.

