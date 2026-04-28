На Одещині судили адміністратора Telegram-каналу за поради, як уникнути мобілізації

Суд визнав чоловіка винним у перешкоджанні діяльності ЗСУ та призначив 5 років ув’язнення з випробувальним терміном.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Білгород-Дністровському Одеської області суд ухвалив вирок місцевому жителю, який адміністрував Telegram-канал із порадами щодо уникнення мобілізації. Про це повідомили в Івано-Франківському ТЦК та СП.

Обставини справи

За даними слідства, чоловік систематично публікував у каналі інструкції, як уникати вручення повісток, ігнорувати вимоги військовослужбовців та чинити пасивний спротив. Аудиторія ресурсу налічувала понад 2 тисячі підписників.

Суд кваліфікував ці дії як перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України.

Що вирішив суд

З урахуванням визнання вини, співпраці зі слідством і відсутності попередніх судимостей суд призначив:

5 років позбавлення волі

із випробувальним строком 2 роки

Крім того, суд ухвалив конфіскувати мобільний телефон, який використовувався для адміністрування каналу.

Також засудженого зобов’язали відшкодувати понад 11 тисяч гривень витрат на проведення експертизи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.