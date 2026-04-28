В Одесской области судили администратора Telegram-канала за советы, как избежать мобилизации

Суд признал мужчину виновным в препятствовании деятельности ВСУ и приговорил его к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком.

В Белгород-Днестровском Одесской области суд вынес приговор местному жителю, который администрировал Telegram-канал с советами по избеганию мобилизации. Об этом сообщили в Ивано-Франковском ТЦК и СП.

Обстоятельства дела

По данным следствия, мужчина систематически публиковал в канале инструкции, как избежать вручения повесток, игнорировать требования военнослужащих и оказывать пассивное сопротивление. Аудитория ресурса насчитывала более 2 тысяч подписчиков.

Суд квалифицировал эти действия как препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Что решил суд

С учетом признания вины, сотрудничества со следствием и отсутствия предыдущих судимостей суд назначил:

5 лет лишения свободы

с испытательным сроком 2 года

Кроме того, суд постановил конфисковать мобильный телефон, который использовался для администрирования канала.

Также осужденного обязали возместить более 11 тысяч гривен расходов на проведение экспертизы.

