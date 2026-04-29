Безпечна полуниця – де купувати і як перевірити якість ягід

07:36, 29 квітня 2026
Споживачам радять уникати неприродно великих плодів і ретельно мити ягоди перед вживанням.
У Держпродспоживслужбі рекомендують обирати офіційні точки продажу. Йдеться про агропродовольчі ринки, де працюють державні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, а також магазини та супермаркети із забезпеченою простежуваністю продукції.

На ринках ягоди проходять контроль, зокрема перевірку на вміст нітратів та інших небезпечних речовин. У магазинах споживачі мають право отримати інформацію про походження продукції та умови її зберігання.

Чому небезпечна стихійна торгівля

У відомстві застерігають від купівлі полуниці «з рук». У такому разі відсутні гарантії якості та безпечності продукції.

Фахівці наголошують, що полуниця може накопичувати нітрати через надмірне використання добрив, що становить особливу небезпеку для дітей.

Як убезпечити себе

Щоб зменшити ризики, у Держпродспоживслужбі радять:

  • купувати ягоди лише у місцях, де здійснюється контроль;
  • уникати надто великих або неприродно яскравих плодів;
  • ретельно мити полуницю перед споживанням.

На що звернути увагу при виборі

Якісна полуниця має бути сухою, без пошкоджень і ознак гниття, однорідного кольору, з приємним ароматом та без сторонніх запахів.

У службі підкреслюють, що безпечність продуктів залежить від вибору споживача, і закликають відповідально ставитися до купівлі сезонних ягід.

Стрічка новин

