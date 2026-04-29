Безопасная клубника – где покупать и как проверить качество ягод

В Госпродпотребслужбе рекомендуют выбирать официальные точки продаж. Речь идет об агропродовольственных рынках, где работают государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, а также магазины и супермаркеты с обеспеченной прослеживаемостью продукции.

На рынках ягоды проходят контроль, в частности проверку на содержание нитратов и других опасных веществ. В магазинах потребители имеют право получить информацию о происхождении продукции и условиях ее хранения.

Почему опасна стихийная торговля

В ведомстве предостерегают от покупки клубники «с рук». В таком случае отсутствуют гарантии качества и безопасности продукции.

Специалисты отмечают, что клубника может накапливать нитраты из-за чрезмерного использования удобрений, что представляет особую опасность для детей.

Как обезопасить себя

Чтобы снизить риски, в Госпродпотребслужбе советуют:

покупать ягоды только в местах, где осуществляется контроль;

избегать слишком крупных или неестественно ярких плодов;

тщательно мыть клубнику перед употреблением.

На что обратить внимание при выборе

Качественная клубника должна быть сухой, без повреждений и признаков гниения, однородного цвета, с приятным ароматом и без посторонних запахов.

В службе подчеркивают, что безопасность продуктов зависит от выбора потребителя, и призывают ответственно относиться к покупке сезонных ягод.

