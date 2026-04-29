  В Украине

Безопасная клубника – где покупать и как проверить качество ягод

07:36, 29 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Потребителям рекомендуют избегать неестественно крупных плодов и тщательно мыть ягоды перед употреблением.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Госпродпотребслужбе рекомендуют выбирать официальные точки продаж. Речь идет об агропродовольственных рынках, где работают государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, а также магазины и супермаркеты с обеспеченной прослеживаемостью продукции.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

На рынках ягоды проходят контроль, в частности проверку на содержание нитратов и других опасных веществ. В магазинах потребители имеют право получить информацию о происхождении продукции и условиях ее хранения.

Почему опасна стихийная торговля

В ведомстве предостерегают от покупки клубники «с рук». В таком случае отсутствуют гарантии качества и безопасности продукции.

Специалисты отмечают, что клубника может накапливать нитраты из-за чрезмерного использования удобрений, что представляет особую опасность для детей.

Как обезопасить себя

Чтобы снизить риски, в Госпродпотребслужбе советуют:

  • покупать ягоды только в местах, где осуществляется контроль;
  • избегать слишком крупных или неестественно ярких плодов;
  • тщательно мыть клубнику перед употреблением.

На что обратить внимание при выборе

Качественная клубника должна быть сухой, без повреждений и признаков гниения, однородного цвета, с приятным ароматом и без посторонних запахов.

В службе подчеркивают, что безопасность продуктов зависит от выбора потребителя, и призывают ответственно относиться к покупке сезонных ягод.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украина создает собственный хаб для инвестиционных споров: что предусматривает новый закон о коммерческом арбитраже

Обновленный Закон о МКАС не только расширяет перечень споров, которые можно решать в Украине, но и модернизирует процедуры назначения арбитров.

Для приостановления трудового договора работодателю необходимо доказать невозможность обеспечить работника работой, а не только факт войны — ВС

Сам факт войны и уменьшения деятельности не является основанием для приостановления трудового договора без доказательства невозможности работать с обеих сторон — ВС.

Европарламент вынес на ускоренное голосование Конвенцию о Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины

Украина становится на шаг ближе к репарациям: Европарламент по ускоренной процедуре рассматривает создание Международной комиссии, которая будет определять суммы возмещений за ущерб от агрессии РФ.

Верховный Суд: длительное проживание и прочная связь с жильем могут остановить выселение

ВС подтвердил, что собственник жилья не может выселить лиц, если такое вмешательство является непропорциональным в понимании статьи 8 Конвенции.

Штраф 17 000 грн и 2 года лишения свободы: за что теперь наказывают водителей электросамокатов

Электросамокаты становятся полноценными участниками ДТП со всеми криминально-правовыми последствиями.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]