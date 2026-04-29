У Києві частково обмежать рух на вулиці Володимирській через ремонт дороги

Обмеження діятимуть у Шевченківському районі столиці з 29 квітня до 4 травня через роботи з ліквідації просідання дорожнього покриття.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 29 квітня до 4 травня у Шевченківському районі Києва частково обмежать рух транспорту вулицею Володимирською. Про це повідомили у КМДА.

Роботи проводитимуть працівники ШЕУ Шевченківського району. Вони ліквідовуватимуть просадку дорожнього покриття навпроти будинку №42 на вулиці Володимирській.

У КМДА зазначають, що у разі погіршення погодних умов строки виконання робіт можуть бути змінені.

У комунальних службах перепрошують за тимчасові незручності та просять водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів руху містом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.