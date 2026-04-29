У Києві частково обмежать рух на вулиці Володимирській через ремонт дороги
07:54, 29 квітня 2026
Обмеження діятимуть у Шевченківському районі столиці з 29 квітня до 4 травня через роботи з ліквідації просідання дорожнього покриття.
Із 29 квітня до 4 травня у Шевченківському районі Києва частково обмежать рух транспорту вулицею Володимирською. Про це повідомили у КМДА.
Роботи проводитимуть працівники ШЕУ Шевченківського району. Вони ліквідовуватимуть просадку дорожнього покриття навпроти будинку №42 на вулиці Володимирській.
У КМДА зазначають, що у разі погіршення погодних умов строки виконання робіт можуть бути змінені.
У комунальних службах перепрошують за тимчасові незручності та просять водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів руху містом.
