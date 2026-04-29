В Киеве частично ограничат движение на улице Владимирской из-за ремонта дороги

Ограничения будут действовать в Шевченковском районе столицы с 29 апреля по 4 мая в связи с работами по устранению просадки дорожного покрытия.

С 29 апреля по 4 мая в Шевченковском районе Киева частично ограничат движение транспорта по улице Владимирской. Об этом сообщили в КГГА.

Работы будут проводить сотрудники ШЭУ Шевченковского района. Они будут устранять просадку дорожного покрытия напротив дома №42 на улице Владимирской.

В КГГА отмечают, что в случае ухудшения погодных условий сроки выполнения работ могут быть изменены.

В коммунальных службах приносят извинения за временные неудобства и просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов движения по городу.

