В Киеве частично ограничат движение на улице Владимирской из-за ремонта дороги
07:54, 29 апреля 2026
Ограничения будут действовать в Шевченковском районе столицы с 29 апреля по 4 мая в связи с работами по устранению просадки дорожного покрытия.
С 29 апреля по 4 мая в Шевченковском районе Киева частично ограничат движение транспорта по улице Владимирской. Об этом сообщили в КГГА.
Работы будут проводить сотрудники ШЭУ Шевченковского района. Они будут устранять просадку дорожного покрытия напротив дома №42 на улице Владимирской.
В КГГА отмечают, что в случае ухудшения погодных условий сроки выполнения работ могут быть изменены.
В коммунальных службах приносят извинения за временные неудобства и просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов движения по городу.
