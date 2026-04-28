У екснардепа Олега Царьова конфіскували земельні ділянки, будівлі та корпоративні права

ВАКС задовольнив позов Мін’юсту про застосування санкції до Олега Царьова

Вищий антикорупційний суд 28 квітня задовольнив позовні вимоги Мін’юсту до Олега Царьова про застосування до нього санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 ЗУ «Про санкції». Про це повідомило Міністерство юстиції.

Царьов О.А. був народним депутатом Верховної Ради України IV—VII скликання, членом фракції Партії регіонів (з грудня 2012). Він перебував на посаді «спікера парламенту» так званої «новоросії» - об’єднання так званих «донецької народної республіки» (далі – днр) та «луганської народної республіки» (далі – лнр) – квазідержавних утворень, створених рф на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей.

«Щодо Царьова наявні два обвинувальні вироки, якими його визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 110 КК України, частини третьої статті 109 КК України, частини третьої статті 1102 КК України», - заявили у Мін’юсті.

З 2014 року, Царьов займається публічною діяльністю (зокрема, через засоби масової інформації) направленою на зміну меж території та державного кордону України, поширенням публічних закликів до насильницької зміни конституційного ладу України, а з 2022 – направленою на підтримку та виправдовування повномасштабного вторгнення рф на територію України.

Також, Царьов брав участь у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Рішенням Суду в дохід держави стягнуто активи, якими він володіє опосередковано, через дружину та сина, а саме:

- 21 земельну ділянку в Дніпропетровській області;

- Нежитлові будівлі та споруди у Дніпропетровській області;

- 3 будівлі торговельно-виставкових комплексів у місті Дніпро;

- 100% частки у товаристві з обмеженою відповідальністю «ГЛОУ РИНО»;

- 1 транспортний засіб.

Наразі триває строк для апеляційного оскарження рішення Суду.

