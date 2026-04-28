У экс-нардепа Олега Царева конфисковали земельные участки, здания и корпоративные права

ВАКС удовлетворил иск Минюста о применении санкции к Олегу Цареву

Высший антикоррупционный суд 28 апреля удовлетворил исковые требования Минюста к Олегу Цареву о применении к нему санкции, предусмотренной пунктом 11 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях». Об этом сообщило Министерство юстиции.

Царев О.А. был народным депутатом Верховной Рады Украины IV—VII созывов, членом фракции Партии регионов (с декабря 2012). Он занимал должность «спикера парламента» так называемой «новороссии» — объединения так называемых «донецкой народной республики» (далее — днр) и «луганской народной республики» (далее — лнр) — квазигосударственных образований, созданных рф на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

«В отношении Царева имеются два обвинительных приговора, которыми он признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью второй статьи 110 УК Украины, частью третьей статьи 109 УК Украины, частью третьей статьи 1102 УК Украины», — заявили в Минюсте.

С 2014 года Царев занимается публичной деятельностью (в частности, через средства массовой информации), направленной на изменение границ территории и государственной границы Украины, распространением публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, а с 2022 года — направленной на поддержку и оправдание полномасштабного вторжения рф на территорию Украины.

Также Царев принимал участие в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины с нарушением порядка, установленного Конституцией Украины.

Решением суда в доход государства взысканы активы, которыми он владеет косвенно, через жену и сына, а именно:

21 земельный участок в Днепропетровской области;

нежилые здания и сооружения в Днепропетровской области;

3 здания торгово-выставочных комплексов в городе Днепр;

100% доли в обществе с ограниченной ответственностью «ГЛОУ РИНО»;

1 транспортное средство.

В настоящее время продолжается срок для апелляционного обжалования решения суда.

