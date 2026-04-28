У экс-нардепа Олега Царева конфисковали земельные участки, здания и корпоративные права

17:59, 28 апреля 2026
ВАКС удовлетворил иск Минюста о применении санкции к Олегу Цареву
У экс-нардепа Олега Царева конфисковали земельные участки, здания и корпоративные права
Фото: ukrinform.com
Высший антикоррупционный суд 28 апреля удовлетворил исковые требования Минюста к Олегу Цареву о применении к нему санкции, предусмотренной пунктом 11 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях». Об этом сообщило Министерство юстиции.

Царев О.А. был народным депутатом Верховной Рады Украины IV—VII созывов, членом фракции Партии регионов (с декабря 2012). Он занимал должность «спикера парламента» так называемой «новороссии» — объединения так называемых «донецкой народной республики» (далее — днр) и «луганской народной республики» (далее — лнр) — квазигосударственных образований, созданных рф на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

«В отношении Царева имеются два обвинительных приговора, которыми он признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью второй статьи 110 УК Украины, частью третьей статьи 109 УК Украины, частью третьей статьи 1102 УК Украины», — заявили в Минюсте.

С 2014 года Царев занимается публичной деятельностью (в частности, через средства массовой информации), направленной на изменение границ территории и государственной границы Украины, распространением публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, а с 2022 года — направленной на поддержку и оправдание полномасштабного вторжения рф на территорию Украины.

Также Царев принимал участие в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины с нарушением порядка, установленного Конституцией Украины.

Решением суда в доход государства взысканы активы, которыми он владеет косвенно, через жену и сына, а именно:

  • 21 земельный участок в Днепропетровской области;
  • нежилые здания и сооружения в Днепропетровской области;
  • 3 здания торгово-выставочных комплексов в городе Днепр;
  • 100% доли в обществе с ограниченной ответственностью «ГЛОУ РИНО»;
  • 1 транспортное средство.

В настоящее время продолжается срок для апелляционного обжалования решения суда.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Правительство задумало реформировать Государственную службу Украины по вопросам труда: что ей дадут, а чего лишат

Путем перераспределения функций между ведомствами у Гоструда уберут несвойственные ей задачи, но добавят другие.

Работников в декрете будут заменять по срочным договорам — должности не будут вакантными

В Верховной Раде предлагают закрепить гарантии для работников в декретном отпуске.

ТОП-5 вопросов о ВЛК и мобилизации: от обжалования решений комиссии до дистанционного обновления данных в реестре «Обериг»

Отказ в отсрочке, направление на ВЛК или проблемы с реестром «Обериг» — разбираем пять важнейших вопросов мобилизации в 2026 году.

Мобилизация и бизнес: как забронировать в 2026 году руководство и бенефициаров

Для критически важных предприятий государство предусматривает специальный порядок, который позволяет сохранять руководящий состав без применения общих ограничений.

Перерасчет пенсии по решению суда: почему за реальные выплаты приходится бороться годами

Пенсионные споры 2026: как обойти Постановление № 821 и получить реальные выплаты по решению суда.

