Голова КАС ВС Ігор Дашутін взяв участь у круглому столі щодо проблем кваліфікації недостовірного декларування

Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Ігор Дашутін, суддя ВС у КАС Володимир Соколов узяли участь у круглому столі «Проблемні питання кваліфікації дій осіб за недостовірне декларування, приховування активів, у тому числі набутих з ознаками необґрунтованості чи незаконного збагачення».

У вітальному слові Ігор Дашутін наголосив, що обрана для обговорення тема є важливою як для правозастосовної практики, так і для утвердження довіри до державних інституцій. Пропоновані до розгляду питання стосуються не лише окремих аспектів фінансового контролю чи відповідальності за порушення антикорупційного законодавства. Ідеться про значно ширший контекст: якість публічного врядування, рівень правової культури в державі та здатність уповноважених органів діяти узгоджено, послідовно і в межах закону.

Спікер зазначив, що боротьба з недостовірним декларуванням, приховуванням активів, зокрема тих, набуття яких може мати ознаки необґрунтованості чи незаконного збагачення, безперечно, є однією з ключових складових сучасної антикорупційної політики держави. У цій сфері суспільство очікує не декларативних намірів, а зрозумілих, передбачуваних і справедливих рішень.

Водночас складність таких справ зумовлена не лише фактичними обставинами, а й необхідністю належної правової кваліфікації, правильного визначення меж відповідальності, розмежування суміжних складів правопорушень, належного збору та оцінки доказів, а також забезпечення балансу між публічним інтересом і гарантіями прав людини.

На переконання очільника КАС ВС, у сфері протидії корупції, як і в будь-якій іншій чутливій для суспільства сфері, особливої ваги набуває узгодженість правових підходів. Різне тлумачення законів, неоднакова оцінка схожих обставин або відсутність чітких орієнтирів щодо кваліфікації може створювати правову невизначеність. Це впливає і на ефективність фінансового контролю, якість доказової роботи і перспективи притягнення винних осіб до відповідальності.

У цьому контексті важливо, що темами обговорення є узгодження засад кваліфікації дій осіб за недостовірне декларування та специфіка збору доказів. Спікер також акцентував на питанні встановлення суміжних складів правопорушень і взаємодії органів у разі виявлення правопорушень, пов’язаних із набуттям активів та їх декларуванням, під час здійснення заходів фінансового контролю і притягнення осіб до встановленої законом відповідальності.

Ігор Дашутін наголосив, що роль суду в цій системі є особливо відповідальною. Суд покликаний забезпечити законність, неупередженість, правову визначеність і справедливість остаточної правової оцінки. Для адміністративного судочинства це має особливе значення, оскільки саме в цій юрисдикції дуже часто знаходять свій прояв питання меж дискреції органів влади, дотримання процедур, належності та достатності обґрунтування рішень, а також захисту прав особи у відносинах із державою.

Результативність антикорупційної політики передусім залежить від того, наскільки професійно, послідовно і злагоджено діятимуть усі уповноважені суб’єкти. Але не менш важливо, щоб ці дії завжди були в межах права, ґрунтувалися на чітких процесуальних стандартах і відповідали принципам справедливості, правової визначеності й поваги до прав людини.

