Председатель КАС ВС Игорь Дашутин принял участие в круглом столе по вопросам квалификации недостоверного декларирования

Председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Игорь Дашутин, судья ВС в КАС Владимир Соколов приняли участие в круглом столе «Проблемные вопросы квалификации действий лиц за недостоверное декларирование, сокрытие активов, в том числе приобретенных с признаками необоснованности или незаконного обогащения».

В приветственном слове Игорь Дашутин подчеркнул, что выбранная для обсуждения тема является важной как для правоприменительной практики, так и для утверждения доверия к государственным институтам. Предлагаемые к рассмотрению вопросы касаются не только отдельных аспектов финансового контроля или ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Речь идет о значительно более широком контексте: качестве публичного управления, уровне правовой культуры в государстве и способности уполномоченных органов действовать согласованно, последовательно и в рамках закона.

Спикер отметил, что борьба с недостоверным декларированием, сокрытием активов, в частности тех, приобретение которых может иметь признаки необоснованности или незаконного обогащения, безусловно, является одной из ключевых составляющих современной антикоррупционной политики государства. В этой сфере общество ожидает не декларативных намерений, а понятных, предсказуемых и справедливых решений.

В то же время сложность таких дел обусловлена не только фактическими обстоятельствами, но и необходимостью надлежащей правовой квалификации, правильного определения границ ответственности, разграничения смежных составов правонарушений, надлежащего сбора и оценки доказательств, а также обеспечения баланса между публичным интересом и гарантиями прав человека.

По убеждению главы КАС ВС, в сфере противодействия коррупции, как и в любой другой чувствительной для общества сфере, особое значение приобретает согласованность правовых подходов. Различное толкование законов, неодинаковая оценка схожих обстоятельств или отсутствие четких ориентиров относительно квалификации может создавать правовую неопределенность. Это влияет и на эффективность финансового контроля, качество доказательной работы и перспективы привлечения виновных лиц к ответственности.

В этом контексте важно, что темами обсуждения являются согласование основ квалификации действий лиц за недостоверное декларирование и специфика сбора доказательств. Спикер также акцентировал внимание на вопросе установления смежных составов правонарушений и взаимодействия органов в случае выявления правонарушений, связанных с приобретением активов и их декларированием, при осуществлении мер финансового контроля и привлечении лиц к установленной законом ответственности.

Игорь Дашутин подчеркнул, что роль суда в этой системе является особенно ответственной. Суд призван обеспечить законность, беспристрастность, правовую определенность и справедливость окончательной правовой оценки. Для административного судопроизводства это имеет особое значение, поскольку именно в этой юрисдикции очень часто проявляются вопросы пределов дискреции органов власти, соблюдения процедур, надлежащего и достаточного обоснования решений, а также защиты прав лица в отношениях с государством.

Результативность антикоррупционной политики прежде всего зависит от того, насколько профессионально, последовательно и слаженно будут действовать все уполномоченные субъекты. Но не менее важно, чтобы эти действия всегда осуществлялись в рамках права, основывались на четких процессуальных стандартах и соответствовали принципам справедливости, правовой определенности и уважения к правам человека.

Фото: supreme.court.gov.ua

