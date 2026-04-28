Петер Мадяр пропонує Володимиру Зеленському зустріч: де і коли вона може відбутися

Петер Мадяр пропонує Володимиру Зеленському зустрітися на Закарпатті.

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прийняв у себе мера українського міста Берегове Закарпатської області та обговорив з ним ситуацію угорської меншини, а також запропонував провести першу зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у Берегові. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Мадяр розповів, що прийняв у своєму офісі мера українського міста Берегове Золтана Баб'яка і вони говорили про становище закарпатських угорців.

«Ми погоджуємося у тому, що в інтересах угорців, які проживають на Закарпатті – перезапустити відносини між Угорщиною та Україною. На основі цього я ініціюю зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським на початку червня, символічно – у Берегові», – зазначив політик.

«Настав час для України завершити понад десятиліття законодавчих обмежень, а для угорців Закарпаття – відновити усі їхні культурні, мовні, адміністративні й освітні права та стати знову рівноправними й шанованими громадянами України… Якщо ці питання вдасться вирішити, ми точно зможемо розпочати новий розділ в українсько-угорських двосторонніх відносинах», – додав Мадяр.

Також він додав, що вважає запропоновані Україною компроміси щодо освітніх питань у 2025 році «перспективними, але недостатніми».

Мадяр зазначив, що мовою іспитів в Україні та інших офіційних процедур є лише державна українська. За його словами, це є несправедливою, і угорська громада у місцях компактного проживання повинна була б отримати можливість використовувати рідну мову.

