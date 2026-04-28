Петер Мадяр предлагает Владимиру Зеленскому встречу: где и когда она может состояться

Петер Мадяр предлагает Владимиру Зеленскому встретиться в Закарпатье.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр принял у себя мэра украинского города Берегово Закарпатской области и обсудил с ним ситуацию венгерского меньшинства, а также предложил провести первую встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Берегово. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Мадяр рассказал, что принял в своем офисе мэра украинского города Берегово Золтана Бабяка, и они говорили о положении закарпатских венгров.

«Мы согласны в том, что в интересах венгров, проживающих в Закарпатье, — перезапустить отношения между Венгрией и Украиной. На этой основе я инициирую встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в начале июня, символически — в Берегово», — отметил политик.

«Настало время для Украины завершить более десятилетия законодательных ограничений, а для венгров Закарпатья — восстановить все их культурные, языковые, административные и образовательные права и снова стать равноправными и уважаемыми гражданами Украины… Если эти вопросы удастся решить, мы точно сможем начать новую главу в украинско-венгерских двусторонних отношениях», — добавил Мадяр.

Также он отметил, что считает предложенные Украиной компромиссы по образовательным вопросам в 2025 году «перспективными, но недостаточными».

Мадяр подчеркнул, что языком экзаменов в Украине и других официальных процедур является только государственный украинский. По его словам, это несправедливо, и венгерская община в местах компактного проживания должна иметь возможность использовать родной язык.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.