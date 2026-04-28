  1. В Україні

Володимир Зеленський повідомив про відкриття експорту зброї

20:05, 28 квітня 2026
За словами Глави держави, партнерам, які допомагають Україні, запропонували особливий формат співпраці Drone Deals.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розширену нараду щодо ключових питань експорту української зброї.

«Експорт української зброї буде реальним. Ми погодили всі деталі на рівні наших державних інституцій. Наразі наша безпекова експертиза та зброя, що була перевірена сучасною війною, цікава всім партнерам, які спроможні забезпечити собі реальний рівень захисту національної державності та життя людей», - сказав він.

За словами Глави держави, партнерам, які допомагають Україні, запропонували особливий формат співпраці Drone Deals – спеціальні угоди щодо виробництва та постачання наших дронів, ракет, снарядів та інших затребуваних видів зброї, бойової техніки, софту, інтеграції з оборонними системами партнерів, а також забезпечення нашої експертизи та потрібного Україні технологічного обміну.

«Сьогодні затвердив напрями такої міждержавної роботи та опрацювання автоматичних дозволів для бізнесу щодо експорту зброї.

Порядок дій абсолютно чіткий: на міждержавному рівні на основі принципу взаємності відповідною угодою визначаємо рамки для безпекової роботи, далі розпочинається процес уже на рівні державних інституцій і виробників. Спрощуємо бюрократичні процедури, зберігаємо достатній рівень експортного контролю та запускаємо практичний зміст для роботи компаній.

Українські компанії отримають реальну можливість виходу на ринок країн-партнерів за умови права наших військових узяти необхідний обсяг зброї першими. Профіцит виробничих спроможностей в Україні за деякими видами зброї досягає 50%, і це прямий результат наших державних інвестицій в оборонну промисловість України та нашої співпраці з партнерами», - заявив він.

Володимир Зеленський додав, що доручив МЗС України разом з розвідками та СБУ визначити перелік країн, до яких експорт нашої зброї неможливий із причин їхньої співпраці з державою-агресором.

«Це серйозний виклик – не допустити потрапляння до росіян наших технологій та зразків зброї. РНБО України координуватиме експортні процеси й буде гарантом, що першочергово забезпечуються потреби Сил оборони та безпеки України у зброї, а на експорт відправляється надлишок – те, що виробники можуть зробити понад державне замовлення в Україні. Міністерство оборони України та Генеральний штаб визначатимуть обсяги потреби Сил оборони нашої держави.

Доручив урядовцям та РНБО України представити суспільству необхідну інформацію щодо деталей процесу експорту нашої зброї. Слава Україні!», - сказав він.

