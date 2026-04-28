Владимир Зеленский сообщил об открытии экспорта оружия

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел расширенное совещание по ключевым вопросам экспорта украинского оружия.

«Экспорт украинского оружия будет реальным. Мы согласовали все детали на уровне наших государственных институтов. В настоящее время наша безопасностьная экспертиза и оружие, проверенное современной войной, интересны всем партнерам, которые способны обеспечить себе реальный уровень защиты национальной государственности и жизни людей», — сказал он.

По словам главы государства, партнерам, которые помогают Украине, предложили особый формат сотрудничества Drone Deals — специальные соглашения по производству и поставке наших дронов, ракет, снарядов и других востребованных видов оружия, боевой техники, софта, интеграции с оборонными системами партнеров, а также обеспечение нашей экспертизы и необходимого Украине технологического обмена.

«Сегодня утвердил направления такой межгосударственной работы и проработку автоматических разрешений для бизнеса на экспорт оружия.

Порядок действий абсолютно четкий: на межгосударственном уровне на основе принципа взаимности соответствующим соглашением определяем рамки для безопасности работы, далее начинается процесс уже на уровне государственных институтов и производителей. Упрощаем бюрократические процедуры, сохраняем достаточный уровень экспортного контроля и запускаем практическое содержание для работы компаний.

Украинские компании получат реальную возможность выхода на рынки стран-партнеров при условии права наших военных первыми получить необходимый объем оружия. Профицит производственных мощностей в Украине по некоторым видам оружия достигает 50%, и это прямой результат наших государственных инвестиций в оборонную промышленность Украины и нашего сотрудничества с партнерами», — заявил он.

Владимир Зеленский добавил, что поручил МИД Украины совместно с разведками и СБУ определить перечень стран, в которые экспорт нашего оружия невозможен по причине их сотрудничества с государством-агрессором.

«Это серьезный вызов — не допустить попадания к россиянам наших технологий и образцов оружия. СНБО Украины будет координировать экспортные процессы и станет гарантом того, что в первую очередь обеспечиваются потребности Сил обороны и безопасности Украины в оружии, а на экспорт отправляется излишек — то, что производители могут изготовить сверх государственного заказа в Украине. Министерство обороны Украины и Генеральный штаб будут определять объемы потребностей Сил обороны нашего государства.

Поручил правительству и СНБО Украины представить обществу необходимую информацию о деталях процесса экспорта нашего оружия. Слава Украине!», — сказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.