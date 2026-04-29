  В Україні

Подарунки під час рекламної акції: що потрібно знати платникам податків

20:59, 29 квітня 2026
Якщо під час рекламної акції безкоштовно роздають товари, і їх отримують будь-які люди (тобто не конкретно визначені особи), то вартість цих товарів не вважається доходом.
Податкова служба в Івано-Франківській області пояснює, чи виникає ПДФО при отриманні подарунків у межах рекламної акції.

Зазначається, що відповідно до статті 1 Закону України «Про рекламу», який визначає основні правила рекламної діяльності в Україні та регулює відносини під час створення, поширення і споживання реклами, реклама — це будь-яка інформація про особу, ідею або товар.

Така інформація може поширюватися за гроші чи іншу винагороду або з метою самореклами, у будь-якій формі та будь-яким способом. Вона спрямована на те, щоб прямо (наприклад, звичайна реклама або телепродаж) або опосередковано (наприклад, спонсорство чи продакт-плейсмент) сформувати або підтримати обізнаність людей і їхній інтерес до цієї особи, ідеї чи товару.

Споживачі реклами — це невизначене коло людей, тобто заздалегідь невідомо, хто саме її побачить або отримає.

Товаром вважається будь-який об’єкт господарського обігу: продукція, роботи, послуги, цінні папери, а також об’єкти інтелектуальної власності.

Згідно з Податковий кодекс України (пп. 14.1.54), дохід з джерелом походження з України — це будь-який дохід, який отримують як резиденти, так і нерезиденти від діяльності на території України, включаючи оплату праці від іноземних роботодавців, а також доходи, отримані на континентальному шельфі чи у виключній морській економічній зоні України.

Водночас до загального місячного або річного оподатковуваного доходу фізичної особи не включається вартість подарунків (а також призів для переможців спортивних змагань), якщо їхня вартість не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Виняток — грошові виплати, які оподатковуються у будь-якому розмірі (пп. 165.1.39 ПКУ).

Отже, якщо під час рекламної акції безкоштовно роздаються рекламні товари і вони призначені для невизначеного кола людей, то вартість таких товарів не вважається доходом фізичних осіб і не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Але якщо під час рекламної акції подарунки отримують конкретні визначені особи, то вартість таких подарунків уже вважається їхнім доходом і підлягає оподаткуванню з урахуванням обмежень, встановлених Податковим кодексом України.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Батьку трьох дітей не надали відстрочку через відсутність одного документа — суд визнав відмову незаконною

Суд визнав протиправною відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаному, який утримує трьох дітей.

Банк не має права блокувати кошти понад суму арешту: Верховний Суд підтвердив відповідальність за порушення прав клієнта

ВС підтвердив, що банк зобов’язаний діяти в межах постанови виконавця та не може обмежувати доступ до коштів понад визначену суму, а також несе відповідальність за ігнорування звернень клієнта.

У справі «ANTONOV v. ESTONIA» ЄСПЛ висловився щодо права на надію для засуджених

ЄСПЛ визнав естонську систему довічного ув’язнення такою, що порушує права людини через «обнулення» термінів.

Що чекає на держслужбовців, які не встигнуть пройти конкурс за новим графіком

Відсутність єдиної бази даних результатів оцінювання держслужбовців може стати шпариною для потенційних маніпуляцій у системі державної служби.

Доходи населення індексуватимуть по новому: Мінсоцполітики пропонує зміни до діючого порядку

Проєкт акта передбачає приведення у відповідність до законодавства переліків грошових доходів населення, які підлягають індексації.

