Подарунки під час рекламної акції: що потрібно знати платникам податків

Якщо під час рекламної акції безкоштовно роздають товари, і їх отримують будь-які люди (тобто не конкретно визначені особи), то вартість цих товарів не вважається доходом.

Податкова служба в Івано-Франківській області пояснює, чи виникає ПДФО при отриманні подарунків у межах рекламної акції.

Зазначається, що відповідно до статті 1 Закону України «Про рекламу», який визначає основні правила рекламної діяльності в Україні та регулює відносини під час створення, поширення і споживання реклами, реклама — це будь-яка інформація про особу, ідею або товар.

Така інформація може поширюватися за гроші чи іншу винагороду або з метою самореклами, у будь-якій формі та будь-яким способом. Вона спрямована на те, щоб прямо (наприклад, звичайна реклама або телепродаж) або опосередковано (наприклад, спонсорство чи продакт-плейсмент) сформувати або підтримати обізнаність людей і їхній інтерес до цієї особи, ідеї чи товару.

Споживачі реклами — це невизначене коло людей, тобто заздалегідь невідомо, хто саме її побачить або отримає.

Товаром вважається будь-який об’єкт господарського обігу: продукція, роботи, послуги, цінні папери, а також об’єкти інтелектуальної власності.

Згідно з Податковий кодекс України (пп. 14.1.54), дохід з джерелом походження з України — це будь-який дохід, який отримують як резиденти, так і нерезиденти від діяльності на території України, включаючи оплату праці від іноземних роботодавців, а також доходи, отримані на континентальному шельфі чи у виключній морській економічній зоні України.

Водночас до загального місячного або річного оподатковуваного доходу фізичної особи не включається вартість подарунків (а також призів для переможців спортивних змагань), якщо їхня вартість не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Виняток — грошові виплати, які оподатковуються у будь-якому розмірі (пп. 165.1.39 ПКУ).

Отже, якщо під час рекламної акції безкоштовно роздаються рекламні товари і вони призначені для невизначеного кола людей, то вартість таких товарів не вважається доходом фізичних осіб і не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Але якщо під час рекламної акції подарунки отримують конкретні визначені особи, то вартість таких подарунків уже вважається їхнім доходом і підлягає оподаткуванню з урахуванням обмежень, встановлених Податковим кодексом України.

