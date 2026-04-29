Подарки во время рекламной акции: что нужно знать налогоплательщикам

Если во время рекламной акции бесплатно раздают товары и их получают любые люди (т.е. не конкретно определенные лица), то стоимость этих товаров не считается доходом.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области разъясняет, возникает ли НДФЛ при получении подарков в рамках рекламной акции.

Отмечается, что в соответствии со статьей 1 Закона Украины «О рекламе», который определяет основные принципы рекламной деятельности в Украине и регулирует отношения, возникающие при создании, распространении и потреблении рекламы, реклама — это любая информация о лице, идее или товаре.

Такая информация может распространяться за денежное или иное вознаграждение либо с целью саморекламы, в любой форме и любым способом. Она направлена на то, чтобы прямо (например, обычная реклама или телепродажи) или косвенно (например, спонсорство или продакт-плейсмент) сформировать или поддержать осведомленность людей и их интерес к такому лицу, идее или товару.

Потребители рекламы — это неопределенный круг лиц, то есть заранее неизвестно, кто именно ее увидит или получит.

Товаром считается любой объект хозяйственного оборота: продукция, работы, услуги, ценные бумаги, а также объекты интеллектуальной собственности.

Согласно Налоговый кодекс Украины (пп. 14.1.54), доход с источником происхождения из Украины — это любой доход, получаемый как резидентами, так и нерезидентами от деятельности на территории Украины, включая оплату труда иностранными работодателями, а также доходы, полученные на континентальном шельфе или в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

В то же время в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход физического лица не включается стоимость подарков (а также призов победителям спортивных соревнований), если их стоимость не превышает 25% одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года. Исключение — денежные выплаты, которые облагаются налогом в любой сумме (пп. 165.1.39 НКУ).

Таким образом, если во время проведения рекламной акции бесплатно распространяются рекламные товары и они предназначены для неопределенного круга лиц, то стоимость таких товаров не считается доходом физических лиц и не облагается налогом на доходы физических лиц.

В то же время, если в период проведения рекламной акции подарки получают конкретно определенные лица, то стоимость таких подарков считается их доходом и подлежит налогообложению с учетом ограничений, установленных Налоговым кодексом Украины.

