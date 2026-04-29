Замах на вбивство школярки у Тернополі: слідство перевіряє версію булінгу з боку потерпілої

13:17, 29 квітня 2026
За даними слідства, дев’ятикласниця підстерегла однокласницю в під’їзді її будинку та завдала кількох ножових поранень.
У Тернополі 15-річній школярці повідомили про підозру у замаху на вбивство однокласниці. Слідство, серед іншого, перевіряє версію можливого булінгу з боку потерпілої.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, за процесуального керівництва ювенальних прокурорів дівчині інкримінують ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Підозру підписав керівник Тернопільської обласної прокуратури Віталій Панченко.

Інцидент стався 27 квітня. За даними слідства, дев’ятикласниця підстерегла однокласницю в під’їзді її будинку та завдала кількох ножових поранень. Під час одного з ударів уламок леза залишився в голові потерпілої.

Дівчину госпіталізували, наразі її життю нічого не загрожує. Підозрюваній готується клопотання про обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці встановлюють мотиви злочину. Серед версій, які розглядає слідство, — можливі факти цькування з боку потерпілої. У разі підтвердження цим обставинам буде надано відповідну правову оцінку.

