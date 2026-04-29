Покушение на убийство школьницы в Тернополе: следствие проверяет версию буллинга со стороны потерпевшей

По данным следствия, девятиклассница подстерегла одноклассницу в подъезде ее дома и нанесла ей несколько ножевых ранений.

В Тернополе 15-летней школьнице сообщили о подозрении в покушении на убийство одноклассницы. Следствие, среди прочего, проверяет версию возможного буллинга со стороны потерпевшей.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров девушке инкриминируют ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Подозрение подписал руководитель Тернопольской областной прокуратуры Виталий Панченко.

Инцидент произошел 27 апреля. По данным следствия, девятиклассница подстерегла одноклассницу в подъезде ее дома и нанесла ей несколько ножевых ранений. Во время одного из ударов осколок лезвия остался в голове потерпевшей.

Девушку госпитализировали, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает. В отношении подозреваемой готовится ходатайство об избрании меры пресечения.

Правоохранители устанавливают мотивы преступления. Среди версий, которые рассматривает следствие, — возможные факты травли со стороны потерпевшей. В случае подтверждения этим обстоятельствам будет дана соответствующая правовая оценка.

