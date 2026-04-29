Посвідчення водія вперше — чому без підтвердження реєстрації не оформлять

Отримати посвідчення водія в Україні можна лише за умови підтвердження місця реєстрації, оскільки без цих даних заяву не сформують і документ не оформлять, повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Отримання посвідчення водія вперше передбачає не лише складання іспитів, а й подання повного пакета документів, серед яких обов'язковим є підтвердження місця реєстрації.

Під час звернення до сервісного центру адміністратор перевіряє персональні дані заявника, зокрема інформацію про місце проживання. Ці відомості необхідні для коректного внесення до державного реєстру під час оформлення посвідчення водія. Без підтвердженого зареєстрованого місця проживання сформувати заяву неможливо, а отже, і виготовити саме посвідчення.

Відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 340, посвідчення водія оформлюється на підставі достовірних персональних даних особи. Саме тому інформація про місце реєстрації є обов’язковою складовою.

Також, згідно з наказом МВС України № 515, під час приймання іспитів та оформлення документів здійснюється ідентифікація особи та перевірка поданих нею даних, зокрема щодо місця проживання або перебування.

У разі обміну посвідчення водія вимога щодо підтвердження місця проживання також залишається актуальною. Якщо інформація про реєстрацію відсутня в державних реєстрах або потребує уточнення, необхідно надати витяг про місце реєстрації.

Це дозволяє актуалізувати персональні дані водія, забезпечити їх правильне відображення в Єдиному державному реєстрі МВС, а також у разі форс-мажорних обставин надасть можливість оперативного інформування отримувача послуги.

Якщо інформація про місце реєстрації відсутня або не відповідає дійсності, надання послуги призупинять до уточнення даних.

Щоб уникнути затримок, радимо заздалегідь перевірити актуальність своїх персональних даних і, за потреби, оновити інформацію про місце реєстрації.

