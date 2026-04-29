Водительское удостоверение впервые — почему без подтверждения регистрации не оформят

19:23, 29 апреля 2026
Получить водительское удостоверение в Украине можно только при условии подтверждения места регистрации, поскольку без этих данных заявление не сформируют и документ не оформят, сообщает Главный сервисный центр МВД.
Получение водительского удостоверения впервые предусматривает не только сдачу экзаменов, но и подачу полного пакета документов, среди которых обязательным является подтверждение места регистрации, сообщает Главный сервисный центр МВД.

При обращении в сервисный центр администратор проверяет персональные данные заявителя, в частности информацию о месте проживания. Эти сведения необходимы для корректного внесения в государственный реестр при оформлении водительского удостоверения. Без подтвержденного зарегистрированного места проживания сформировать заявление невозможно, а значит, и изготовить само удостоверение.

Согласно Положению о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины № 340, водительское удостоверение оформляется на основании достоверных персональных данных лица. Именно поэтому информация о месте регистрации является обязательной составляющей.

Также, в соответствии с приказом МВД Украины № 515, при приеме экзаменов и оформлении документов осуществляется идентификация личности и проверка предоставленных ею данных, в частности относительно места проживания или пребывания.

В случае обмена водительского удостоверения требование о подтверждении места проживания также остается актуальным. Если информация о регистрации отсутствует в государственных реестрах или требует уточнения, необходимо предоставить выписку о месте регистрации.

Это позволяет актуализировать персональные данные водителя, обеспечить их корректное отображение в Едином государственном реестре МВД, а также в случае форс-мажорных обстоятельств дает возможность оперативного информирования получателя услуги.

Если информация о месте регистрации отсутствует или не соответствует действительности, предоставление услуги будет приостановлено до уточнения данных.

Чтобы избежать задержек, рекомендуется заранее проверить актуальность своих персональных данных и, при необходимости, обновить информацию о месте регистрации.\

