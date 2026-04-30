  1. В Україні

Як оформити виїзд на постійне проживання за кордон – інструкція від ДМС

10:54, 30 квітня 2026
Рішення ухвалюють у п’ятиденний строк, але воно діє обмежений час.
Як оформити виїзд на постійне проживання за кордон – інструкція від ДМС
Особа, яка досягла 16-річного віку, подає заяву особисто. Вона оформлюється на ім’я керівника територіального органу та подається за зареєстрованим місцем проживання до підрозділу міграційної служби. Про це пояснили в Міграційній службі Дніпропетровської області.

Заява може бути заповнена самим заявником у паперовій формі або працівником територіального підрозділу ДМС, відповідальним за прийом документів.

Для осіб від 16 років оформлюються два примірники заяви.

Оформлення для дітей

Якщо заявник звертається разом із дітьми до 16 років, для кожної дитини заповнюється окрема заява.

Для осіб, які не досягли 16-річного віку, а також для тих, хто визнаний судом обмежено дієздатним або недієздатним, документи оформлюються на підставі заяви одного з батьків, усиновлювачів, опікунів чи інших законних представників.

Розгляд заяви

Рішення щодо оформлення документів приймає територіальний орган ДМС. Про його результати заявника повідомляють у п’ятиденний строк.

Термін дії такого рішення становить шість місяців.

Подальші кроки після рішення

Протягом шести місяців заявник має:

  • знятися з реєстраційного обліку місця проживання;
  • отримати довідку органу державної фіскальної служби про сплату податку на доходи фізичних осіб та відсутність податкових зобов’язань.

Після цього необхідно звернутися до територіального органу ДМС для проставлення відповідного штампа в паспортні документи.

міграційна служба кордон перетин кордону

