  1. В Украине

Как оформить выезд на постоянное проживание за границу – инструкция от ГМС

10:54, 30 апреля 2026
Решение принимается в пятидневный срок, но действует в течение ограниченного времени.
Лицо, достигшее 16-летнего возраста, подает заявление лично. Оно оформляется на имя руководителя территориального органа и подается по зарегистрированному месту жительства в подразделение миграционной службы. Об этом пояснили в Миграционной службе Днепропетровской области.

Заявление может быть заполнено самим заявителем в бумажной форме или сотрудником территориального подразделения ГМС, ответственным за прием документов.

Для лиц от 16 лет оформляются два экземпляра заявления.

Оформление для детей

Если заявитель обращается вместе с детьми до 16 лет, для каждого ребенка заполняется отдельное заявление.

Для лиц, не достигших 16-летнего возраста, а также для тех, кто признан судом ограниченно дееспособным или недееспособным, документы оформляются на основании заявления одного из родителей, усыновителей, опекунов или других законных представителей.

Рассмотрение заявления

Решение об оформлении документов принимает территориальный орган ГМС. О его результатах заявителя уведомляют в пятидневный срок.

Срок действия такого решения составляет шесть месяцев.

Дальнейшие шаги после принятия решения

В течение шести месяцев заявитель должен:

  • сняться с регистрационного учета по месту жительства;
  • получить справку органа государственной фискальной службы об уплате налога на доходы физических лиц и отсутствии налоговых обязательств.

После этого необходимо обратиться в территориальный орган ГМС для проставления соответствующего штампа в паспортные документы.

миграционная служба граница пересечение границы

