«Летіли» зі швидкістю понад 110 км за годину: у Києві покарали водіїв Mercedes, Lexus та Dodge

На порушників ПДР винесли постанови.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці під час вимірювання швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam зупинили водіїв автомобілі Mercedes, Lexus та Dodge, які рухалися містом зі швидкістю 114, 150 та 113 км/год.

Як повідомила патрульна поліція Києва, винесли на порушників ПДР постанови за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, більш як на 50 км/год) КУпАП.

Правоохоронці нагадали, максимально допустима швидкість руху транспортних засобів:

▪️ у населених пунктах — 50 км/год;

▪️ за межами — 90 км/год;

▪️ на автомобільних дорогах з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — 110 км/год;

▪️ на автомагістралях — 130 км/год.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.