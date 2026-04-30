«Летіли» зі швидкістю понад 110 км за годину: у Києві покарали водіїв Mercedes, Lexus та Dodge

00:06, 30 квітня 2026
На порушників ПДР винесли постанови.
У Києві правоохоронці під час вимірювання швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam зупинили водіїв автомобілі Mercedes, Lexus та Dodge, які рухалися містом зі швидкістю 114, 150 та 113 км/год.

Як повідомила патрульна поліція Києва, винесли на порушників ПДР постанови за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, більш як на 50 км/год) КУпАП.

Правоохоронці нагадали, максимально допустима швидкість руху транспортних засобів:

      ▪️  у населених пунктах — 50 км/год;

      ▪️ за межами — 90 км/год;

      ▪️ на автомобільних дорогах з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — 110 км/год;

      ▪️ на автомагістралях — 130 км/год.

Національна поліція ПДР Київ

