«Летели» со скоростью более 110 км/ч: в Киеве наказали водителей Mercedes, Lexus и Dodge
В Киеве правоохранители во время измерения скоростного режима с помощью прибора TruCam остановили водителей автомобилей Mercedes, Lexus и Dodge, которые двигались по городу со скоростью 114, 150 и 113 км/ч.
Как сообщила патрульная полиция Киева, на нарушителей ПДД вынесли постановления по ч. 4 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч) КУоАП.
Правоохранители напомнили, что максимально допустимая скорость движения транспортных средств:
▪️ в населенных пунктах — 50 км/ч;
▪️ за пределами — 90 км/ч;
▪️ на автомобильных дорогах с отдельными проезжими частями, которые отделены друг от друга разделительной полосой — 110 км/ч;
▪️ на автомагистралях — 130 км/ч.
