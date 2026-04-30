«Летели» со скоростью более 110 км/ч: в Киеве наказали водителей Mercedes, Lexus и Dodge

На нарушителей ПДД вынесли постановления.

В Киеве правоохранители во время измерения скоростного режима с помощью прибора TruCam остановили водителей автомобилей Mercedes, Lexus и Dodge, которые двигались по городу со скоростью 114, 150 и 113 км/ч.

Как сообщила патрульная полиция Киева, на нарушителей ПДД вынесли постановления по ч. 4 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч) КУоАП.

Правоохранители напомнили, что максимально допустимая скорость движения транспортных средств:

▪️ в населенных пунктах — 50 км/ч;

▪️ за пределами — 90 км/ч;

▪️ на автомобильных дорогах с отдельными проезжими частями, которые отделены друг от друга разделительной полосой — 110 км/ч;

▪️ на автомагистралях — 130 км/ч.

