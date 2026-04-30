  В Україні

Спадщина не від близьких родичів: які податки доведеться сплатити

07:18, 30 квітня 2026
Українцям нагадали про правила оподаткування спадщини: якщо нерухомість отримана не від близьких родичів, доведеться сплатити 10% від її вартості.
У податковій службі нагадали про правила оподаткування спадщини, якщо нерухомість отримана від родичів, які не належать до першого чи другого ступеня спорідненості. У такому разі дохід підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

Як пояснюють у податковій, до цієї категорії належать, зокрема, вітчим або мачуха, дядько чи тітка, прадід або прабабуся, а також двоюрідні брати і сестри. Для фізичних осіб-резидентів встановлено ставку податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5% та військового збору — також 5%. Загалом спадкоємець має сплатити 10% від оціночної вартості отриманого майна.

Платником податку є особа, яка отримує спадщину. Обов’язок зі сплати виникає з моменту набуття права власності на нерухомість.

Сплатити податок можна двома способами. Перший — до нотаріального оформлення спадщини. У цьому випадку декларацію подавати не потрібно, а нотаріус сам передає інформацію до податкової служби. Другий варіант — після оформлення спадщини. Тоді громадянин зобов’язаний подати річну декларацію до 1 травня наступного року, самостійно визначити суму податку та сплатити її до 1 серпня.

Подати декларацію можна через електронний кабінет платника податків або особисто в податковому органі.

У податковій також навели приклад: якщо квартира оцінена у 1,8 млн грн, то сума податку становитиме 180 тис. грн — по 90 тис. грн податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

Фахівці наголошують: у разі неподання декларації або несвоєчасної сплати податків до платника можуть бути застосовані штрафи та нарахована пеня.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

ВП ВС виявила створення штучних перешкод з боку ВРП у справі судді, право на відставку якого було проігноровано

Верховний Суд визнав необґрунтованою вимогу проходити кваліфікаційне оцінювання для суддів, які вже офіційно заявили про намір завершити кар'єру.

Батьку трьох дітей не надали відстрочку через відсутність одного документа — суд визнав відмову незаконною

Суд визнав протиправною відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаному, який утримує трьох дітей.

Банк не має права блокувати кошти понад суму арешту: Верховний Суд підтвердив відповідальність за порушення прав клієнта

ВС підтвердив, що банк зобов’язаний діяти в межах постанови виконавця та не може обмежувати доступ до коштів понад визначену суму, а також несе відповідальність за ігнорування звернень клієнта.

У справі «ANTONOV v. ESTONIA» ЄСПЛ висловився щодо права на надію для засуджених

ЄСПЛ визнав естонську систему довічного ув’язнення такою, що порушує права людини через «обнулення» термінів.

Що чекає на держслужбовців, які не встигнуть пройти конкурс за новим графіком

Відсутність єдиної бази даних результатів оцінювання держслужбовців може стати шпариною для потенційних маніпуляцій у системі державної служби.

