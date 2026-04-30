Спадщина не від близьких родичів: які податки доведеться сплатити

Українцям нагадали про правила оподаткування спадщини: якщо нерухомість отримана не від близьких родичів, доведеться сплатити 10% від її вартості.

У податковій службі нагадали про правила оподаткування спадщини, якщо нерухомість отримана від родичів, які не належать до першого чи другого ступеня спорідненості. У такому разі дохід підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

Як пояснюють у податковій, до цієї категорії належать, зокрема, вітчим або мачуха, дядько чи тітка, прадід або прабабуся, а також двоюрідні брати і сестри. Для фізичних осіб-резидентів встановлено ставку податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5% та військового збору — також 5%. Загалом спадкоємець має сплатити 10% від оціночної вартості отриманого майна.

Платником податку є особа, яка отримує спадщину. Обов’язок зі сплати виникає з моменту набуття права власності на нерухомість.

Сплатити податок можна двома способами. Перший — до нотаріального оформлення спадщини. У цьому випадку декларацію подавати не потрібно, а нотаріус сам передає інформацію до податкової служби. Другий варіант — після оформлення спадщини. Тоді громадянин зобов’язаний подати річну декларацію до 1 травня наступного року, самостійно визначити суму податку та сплатити її до 1 серпня.

Подати декларацію можна через електронний кабінет платника податків або особисто в податковому органі.

У податковій також навели приклад: якщо квартира оцінена у 1,8 млн грн, то сума податку становитиме 180 тис. грн — по 90 тис. грн податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

Фахівці наголошують: у разі неподання декларації або несвоєчасної сплати податків до платника можуть бути застосовані штрафи та нарахована пеня.

