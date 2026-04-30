Наследство не от близких родственников: какие налоги придется заплатить

Украинцам напомнили о правилах налогообложения наследства: если недвижимость получена не от близких родственников, придется оплатить 10% ее стоимости.

В налоговой службе напомнили о правилах налогообложения наследства, если недвижимость получена от родственников, не относящихся к первой или второй степени родства. В таком случае доход облагается налогом на общих основаниях.

Как пояснили в налоговой, к этой категории относятся, в частности, отчим или мачеха, дядя или тётя, прадед или прабабушка, а также двоюродные братья и сёстры. Для физических лиц-резидентов установлена ставка налога на доходы физических лиц в размере 5% и военного сбора — также 5%. В целом наследник должен уплатить 10% от оценочной стоимости полученного имущества.

Плательщиком налога является лицо, получающее наследство. Обязанность по уплате возникает с момента приобретения права собственности на недвижимость.

Уплатить налог можно двумя способами. Первый — до нотариального оформления наследства. В этом случае декларацию подавать не нужно, а нотариус сам передаёт информацию в налоговую службу. Второй вариант — после оформления наследства. Тогда гражданин обязан подать годовую налоговую декларацию до 1 мая следующего года, самостоятельно определить сумму налога и уплатить её до 1 августа.

Подать декларацию можно через электронный кабинет налогоплательщика или лично в налоговом органе.

В налоговой также привели пример: если квартира оценена в 1,8 млн грн, сумма налога составит 180 тыс. грн — по 90 тыс. грн налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Специалисты подчёркивают: в случае неподачи декларации или несвоевременной уплаты налогов к плательщику могут быть применены штрафные санкции и начислена пеня.

