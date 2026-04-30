  В Украине

Наследство не от близких родственников: какие налоги придется заплатить

07:18, 30 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинцам напомнили о правилах налогообложения наследства: если недвижимость получена не от близких родственников, придется оплатить 10% ее стоимости.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В налоговой службе напомнили о правилах налогообложения наследства, если недвижимость получена от родственников, не относящихся к первой или второй степени родства. В таком случае доход облагается налогом на общих основаниях.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как пояснили в налоговой, к этой категории относятся, в частности, отчим или мачеха, дядя или тётя, прадед или прабабушка, а также двоюродные братья и сёстры. Для физических лиц-резидентов установлена ставка налога на доходы физических лиц в размере 5% и военного сбора — также 5%. В целом наследник должен уплатить 10% от оценочной стоимости полученного имущества.

Плательщиком налога является лицо, получающее наследство. Обязанность по уплате возникает с момента приобретения права собственности на недвижимость.

Уплатить налог можно двумя способами. Первый — до нотариального оформления наследства. В этом случае декларацию подавать не нужно, а нотариус сам передаёт информацию в налоговую службу. Второй вариант — после оформления наследства. Тогда гражданин обязан подать годовую налоговую декларацию до 1 мая следующего года, самостоятельно определить сумму налога и уплатить её до 1 августа.

Подать декларацию можно через электронный кабинет налогоплательщика или лично в налоговом органе.

В налоговой также привели пример: если квартира оценена в 1,8 млн грн, сумма налога составит 180 тыс. грн — по 90 тыс. грн налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Специалисты подчёркивают: в случае неподачи декларации или несвоевременной уплаты налогов к плательщику могут быть применены штрафные санкции и начислена пеня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]