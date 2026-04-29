США виділять $100 млн на ремонт конфайнмента Чорнобильської АЕС

Пошкоджений російським дроном об’єкт потребує відновлення, загальна потреба у фінансуванні оцінюється у близько 500 млн євро.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США нададуть 100 млн доларів на ремонт конфайнмента Чорнобильської атомної електростанції, який був пошкоджений російським дроном. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, питання фінансування відновлення об’єкта обговорювали з міжнародними партнерами під час Міжнародної Чорнобильської конференції. Наразі загальна потреба у коштах на ремонт конфайнмента оцінюється приблизно у 500 млн євро.

«Вдячний Держдепу США, Міністру енергетики Крісу Райту, американській делегації, що працювала в Києві з нами та всій Адміністрації за вагомий внесок у посилення радіаційної безпеки в Європі», – додав міністр енергетики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.