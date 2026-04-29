  1. В Україні
  2. / У світі

США виділять $100 млн на ремонт конфайнмента Чорнобильської АЕС

19:48, 29 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пошкоджений російським дроном об’єкт потребує відновлення, загальна потреба у фінансуванні оцінюється у близько 500 млн євро.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США нададуть 100 млн доларів на ремонт конфайнмента Чорнобильської атомної електростанції, який був пошкоджений російським дроном. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, питання фінансування відновлення об’єкта обговорювали з міжнародними партнерами під час Міжнародної Чорнобильської конференції. Наразі загальна потреба у коштах на ремонт конфайнмента оцінюється приблизно у 500 млн євро.

«Вдячний Держдепу США, Міністру енергетики Крісу Райту, американській делегації, що працювала в Києві з нами та всій Адміністрації за вагомий внесок у посилення радіаційної безпеки в Європі», – додав міністр енергетики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна енергетика Денис Шмигаль АЕС Чорнобиль

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]