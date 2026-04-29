США выделят $100 млн на ремонт конфайнмента Чернобыльской АЭС

Поврежденный российским дроном объект нуждается в восстановлении, общая потребность в финансировании оценивается примерно в 500 млн евро.

США выделят 100 млн долларов на ремонт конфайнмента Чернобыльской атомной электростанции, который был поврежден российским дроном. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, вопрос финансирования восстановления объекта обсуждали с международными партнерами во время Международной Чернобыльской конференции. На данный момент общая потребность в средствах на ремонт конфайнмента оценивается примерно в 500 млн евро.

«Благодарен Госдепу США, министру энергетики Крису Райту, американской делегации, которая работала в Киеве с нами, и всей Администрации за весомый вклад в укрепление радиационной безопасности в Европе», — добавил министр энергетики.

