США выделят $100 млн на ремонт конфайнмента Чернобыльской АЭС
США выделят 100 млн долларов на ремонт конфайнмента Чернобыльской атомной электростанции, который был поврежден российским дроном. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, вопрос финансирования восстановления объекта обсуждали с международными партнерами во время Международной Чернобыльской конференции. На данный момент общая потребность в средствах на ремонт конфайнмента оценивается примерно в 500 млн евро.
«Благодарен Госдепу США, министру энергетики Крису Райту, американской делегации, которая работала в Киеве с нами, и всей Администрации за весомый вклад в укрепление радиационной безопасности в Европе», — добавил министр энергетики.
