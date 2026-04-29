  1. В Украине
  2. / В мире

США выделят $100 млн на ремонт конфайнмента Чернобыльской АЭС

19:48, 29 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Поврежденный российским дроном объект нуждается в восстановлении, общая потребность в финансировании оценивается примерно в 500 млн евро.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

США выделят 100 млн долларов на ремонт конфайнмента Чернобыльской атомной электростанции, который был поврежден российским дроном. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, вопрос финансирования восстановления объекта обсуждали с международными партнерами во время Международной Чернобыльской конференции. На данный момент общая потребность в средствах на ремонт конфайнмента оценивается примерно в 500 млн евро.

«Благодарен Госдепу США, министру энергетики Крису Райту, американской делегации, которая работала в Киеве с нами, и всей Администрации за весомый вклад в укрепление радиационной безопасности в Европе», — добавил министр энергетики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]