Повернення на держслужбу – що буде зі спеціальною пенсією

20:24, 29 квітня 2026
Виплата пенсії держслужбовця зазвичай зупиняється на час повторної роботи, а відновлюється після звільнення.
Отримання спеціальної пенсії державного службовця не забороняє повернення на роботу в держоргани, однак на період служби її виплата може бути призупинена. Про це повідомили в Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Що відбувається з пенсією під час служби

Як пояснюють фахівці, спеціальна пенсія прив’язана до статусу непрацюючого держслужбовця. Тому в більшості випадків після повторного призначення на посаду її виплата припиняється або змінюється відповідно до законодавства.

Натомість особа отримує заробітну плату, а після звільнення може відновити пенсійні виплати. Фактично на цей період діє «пауза» у виплаті пенсії.

Які кроки потрібно зробити

Перед працевлаштуванням рекомендують уточнити у Пенсійному фонді, який саме вид пенсії отримує особа — спеціальну чи звичайну за віком.

Після призначення на посаду необхідно повідомити Пенсійний фонд про зміну статусу, щоб уникнути переплат і можливих вимог щодо їх повернення.

Для призупинення або перерахунку виплат подають заяву, а також документи про призначення на посаду. Після звільнення необхідно знову звернутися до Пенсійного фонду для відновлення пенсії.

Чи можна поєднати пенсію і роботу

В окремих випадках можливий перехід на звичайну пенсію за віком, що дозволяє одночасно працювати на держслужбі та отримувати виплати. Водночас такий варіант потребує індивідуального розрахунку, оскільки спеціальна пенсія зазвичай є більшою, а повернення до неї може бути складним.

Що врахувати перед поверненням

В інспекції нагадують, що зміни законодавства щодо підвищення граничного віку дозволяють працювати після 65 років, однак не гарантують автоматичного поновлення на посаді. Рішення приймається у встановленому порядку, а правила виплати пенсій залишаються чинними.

Перед прийняттям рішення рекомендують звернутися до Пенсійного фонду за роз’ясненнями щодо можливого призупинення виплат або переходу на інший вид пенсії.



