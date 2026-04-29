Возвращение на государственную службу — что будет со специальной пенсией

Выплата пенсии государственного служащего обычно приостанавливается на время повторного трудоустройства и возобновляется после увольнения.

Получение специальной пенсии государственного служащего не запрещает возвращение на работу в государственные органы, однако на период службы её выплата может быть приостановлена. Об этом сообщили в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Что происходит с пенсией во время службы

Как объясняют специалисты, специальная пенсия привязана к статусу неработающего госслужащего. Поэтому в большинстве случаев после повторного назначения на должность ее выплата прекращается или изменяется в соответствии с законодательством.

Вместо этого человек получает заработную плату, а после увольнения может возобновить пенсионные выплаты. Фактически на этот период действует «пауза» в выплате пенсии.

Какие шаги нужно предпринять

Перед трудоустройством рекомендуется уточнить в Пенсионном фонде, какой именно вид пенсии получает человек — специальную или обычную по возрасту.

После назначения на должность необходимо уведомить Пенсионный фонд об изменении статуса, чтобы избежать переплат и возможных требований об их возврате.

Для приостановки или перерасчета выплат подают заявление, а также документы о назначении на должность. После увольнения необходимо снова обратиться в Пенсионный фонд для возобновления пенсии.

Можно ли совмещать пенсию и работу

В отдельных случаях возможен переход на обычную пенсию по возрасту, что позволяет одновременно работать на государственной службе и получать выплаты. В то же время такой вариант требует индивидуального расчета, поскольку специальная пенсия обычно выше, а возвращение к ней может быть затруднительным.

Что учесть перед возвращением

В инспекции напоминают, что изменения в законодательстве относительно повышения предельного возраста позволяют работать после 65 лет, однако не гарантируют автоматического восстановления в должности. Решение принимается в установленном порядке, а правила выплаты пенсий остаются в силе.

Перед принятием решения рекомендуется обратиться в Пенсионный фонд за разъяснениями относительно возможного приостановления выплат или перехода на другой вид пенсии.

