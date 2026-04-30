У Києві затримали військового у СЗЧ, який ходив супермаркетом та лякав людей рушницею

Чоловік перебував у стані сп’яніння, а рушниця виявилася іграшковою — відкрито кримінальне провадження за хуліганство.

У Києві поліцейські затримали військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину та в стані сп’яніння поводився агресивно у супермаркеті. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

Інцидент стався у магазині на вулиці Коперника. До поліції надійшло повідомлення про озброєного чоловіка, який ходить торговим залом і поводиться підозріло. За словами очевидців, він виглядав нетверезим і лякав відвідувачів.

На місце прибули наряд поліції та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили предмет, з яким він перебував у магазині.

Як встановили поліцейські, порушником виявився 40-річний військовослужбовець, який перебував у статусі самовільного залишення військової частини. Він розгулював супермаркетом із предметом, схожим на рушницю, який насправді був іграшковим.

За цим фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Після затримання чоловіка передали представникам військової служби правопорядку.

