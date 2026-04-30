  1. В Україні

У Києві затримали військового у СЗЧ, який ходив супермаркетом та лякав людей рушницею

08:30, 30 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чоловік перебував у стані сп’яніння, а рушниця виявилася іграшковою — відкрито кримінальне провадження за хуліганство.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві поліцейські затримали військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину та в стані сп’яніння поводився агресивно у супермаркеті. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Інцидент стався у магазині на вулиці Коперника. До поліції надійшло повідомлення про озброєного чоловіка, який ходить торговим залом і поводиться підозріло. За словами очевидців, він виглядав нетверезим і лякав відвідувачів.

На місце прибули наряд поліції та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили предмет, з яким він перебував у магазині.

Як встановили поліцейські, порушником виявився 40-річний військовослужбовець, який перебував у статусі самовільного залишення військової частини. Він розгулював супермаркетом із предметом, схожим на рушницю, який насправді був іграшковим.

За цим фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Після затримання чоловіка передали представникам військової служби правопорядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція зброя Київ військові СЗЧ

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]