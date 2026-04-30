В Киеве задержали военнослужащего в состоянии алкогольного опьянения, который ходил по супермаркету и пугал людей ружьем

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а ружье оказалось игрушечным — возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полицейские задержали военнослужащего, который самовольно покинул воинскую часть и в состоянии опьянения вел себя агрессивно в супермаркете. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве.

Инцидент произошел в магазине на улице Коперника. В полицию поступило сообщение о вооруженном мужчине, который ходит по торговому залу и ведет себя подозрительно. По словам очевидцев, он выглядел нетрезвым и пугал посетителей.

На место прибыли наряд полиции и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Правоохранители задержали мужчину и изъяли предмет, с которым он находился в магазине.

Как установили полицейские, нарушителем оказался 40-летний военнослужащий, находившийся в статусе самовольного оставления воинской части. Он разгуливал по супермаркету с предметом, похожим на ружье, который на самом деле был игрушечным.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

После задержания мужчину передали представителям военной службы правопорядка.

