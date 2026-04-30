  1. В Украине

В Киеве задержали военнослужащего в состоянии алкогольного опьянения, который ходил по супермаркету и пугал людей ружьем

08:30, 30 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а ружье оказалось игрушечным — возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве полицейские задержали военнослужащего, который самовольно покинул воинскую часть и в состоянии опьянения вел себя агрессивно в супермаркете. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Инцидент произошел в магазине на улице Коперника. В полицию поступило сообщение о вооруженном мужчине, который ходит по торговому залу и ведет себя подозрительно. По словам очевидцев, он выглядел нетрезвым и пугал посетителей.

На место прибыли наряд полиции и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Правоохранители задержали мужчину и изъяли предмет, с которым он находился в магазине.

Как установили полицейские, нарушителем оказался 40-летний военнослужащий, находившийся в статусе самовольного оставления воинской части. Он разгуливал по супермаркету с предметом, похожим на ружье, который на самом деле был игрушечным.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

После задержания мужчину передали представителям военной службы правопорядка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция оружие Киев военные СЗЧ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Рада перезапустила рынок факторинга: ГК больше не регулирует услугу — что изменится для бизнеса

Факторинг вывели из ГК и переводят под специальный закон для унификации рынка.

Украина требует от Израиля ареста российского судна PANORMITIS с похищенным зерном

Дело судна PANORMITIS, перевозившего краденое украинское зерно в Израиль, открывает новый этап в применении украинской юрисдикции за рубежом.

Занижение премий и неравномерное распределение обязанностей — это моббинг работника: позиция апелляционного суда

Апелляционный суд подтвердил, что систематическое занижение премий и неравномерное распределение полномочий могут свидетельствовать о моббинге.

Публичные закупки на паузе: как риски монополизации вернули закон на доработку

Депутаты отказались легализовать нормы, которые могли ограничить конкуренцию.

БП ВС выявила создание искусственных препятствий со стороны ВСП в деле судьи, право на отставку которого было проигнорировано

Верховный Суд признал необоснованным требование проходить квалификационное оценивание для судей, которые уже официально заявили о намерении завершить карьеру.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]