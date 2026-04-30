Україна звинуватила YouTube у допуску реклами російського центру з виробництва дронів

МЗС і Міністерство молоді та спорту заявили, що через кіберспорт і стримінгові платформи Росія залучає молодь, зокрема підлітків, до військового виробництва.

Україна офіційно звернулася до YouTube із вимогою припинити поширення реклами, пов’язаної з підсанкційним центром «Алабуга», де до виробництва ударних дронів залучають, зокрема, підлітків. Про це йдеться у спільній заяві Міністерства закордонних справ та Міністерства молоді та спорту.

У заяві зазначається, що Росія дедалі активніше використовує кіберспорт як інструмент пропаганди та залучення молоді до військово-промислового комплексу. Зокрема, 25 квітня на базі «Алабуга Політех», що входить до підсанкційної особливої економічної зони «Алабуга», відбувся кіберспортивний турнір з Counter-Strike 2.

За даними української сторони, захід був частиною кампанії з популяризації так званого освітнього центру, який, за результатами розслідувань, залучає студентів, у тому числі неповнолітніх, до виробництва ударних дронів типу Shahed. Турнір транслювався на платформі Twitch із залученням відомих стримерів, а рекламні інтеграції містили прямі посилання на навчання та роботу на цих виробництвах.

У заяві наголошується, що під виглядом кіберспортивного контенту відбувається вербування молоді до виробництва озброєння.

Українська кіберспортивна спільнота відреагувала на ситуацію масовими зверненнями та публічним тиском. У результаті платформа Twitch заблокувала низку акаунтів, які транслювали або рекламували цей турнір.

Водночас, за даними МЗС та Мінмолодьспорту, платформи YouTube та Google продовжують допускати розміщення рекламних інтеграцій, пов’язаних з «Алабугою», без належної модерації. Йдеться про контент на каналах із багатомільйонною аудиторією, у якому демонструється робота на виробництві бойових дронів, у тому числі за участю неповнолітніх.

«Виникає закономірне питання: чи планує YouTube застосувати той самий стандарт відповідальності, який уже почав реалізовувати Twitch? Кіберспорт і цифрові платформи не можуть бути прикриттям для мілітаризації освіти, вербування підлітків та просування підсанкційних військових підприємств», – йдеться у заяві.

