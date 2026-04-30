Украина обвинила YouTube в допуске рекламы российского центра по производству дронов в РФ

17:47, 30 апреля 2026
МИД и Министерство молодежи и спорта и спорта заявили, что с помощью киберспорта и стриминговых платформ Россия привлекает молодежь, в частности подростков, к военному производству.
Украина официально обратилась к YouTube с требованием прекратить распространение рекламы, связанной с подсанкционным центром «Алабуга», где к производству ударных дронов привлекают, в частности, подростков. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства молодежи и спорта.

В заявлении отмечается, что Россия все активнее использует киберспорт как инструмент пропаганды и привлечения молодежи в военно-промышленный комплекс. В частности, 25 апреля на базе «Алабуга Политех», входящей в подсанкционную особую экономическую зону «Алабуга», состоялся киберспортивный турнир по Counter-Strike 2.

По данным украинской стороны, мероприятие было частью кампании по популяризации так называемого образовательного центра, который, по результатам расследований, привлекает студентов, в том числе несовершеннолетних, к производству ударных дронов типа Shahed. Турнир транслировался на платформе Twitch с привлечением известных стримеров, а рекламные интеграции содержали прямые ссылки на обучение и работу на этих производствах.

В заявлении отмечается, что под видом киберспортивного контента происходит вербовка молодежи на производство вооружения.

Украинское киберспортивное сообщество отреагировало на ситуацию массовыми обращениями и публичным давлением. В результате платформа Twitch заблокировала ряд аккаунтов, которые транслировали или рекламировали этот турнир.

В то же время, по данным МИД и Минмолодежи и спорта, платформы YouTube и Google продолжают допускать размещение рекламных интеграций, связанных с «Алабугой», без надлежащей модерации. Речь идет о контенте на каналах с многомиллионной аудиторией, в котором демонстрируется работа по производству боевых дронов, в том числе с участием несовершеннолетних.

«Возникает закономерный вопрос: планирует ли YouTube применить тот же стандарт ответственности, который уже начал реализовывать Twitch? Киберспорт и цифровые платформы не могут служить прикрытием для милитаризации образования, вербовки подростков и продвижения подсанкционных военных предприятий», — говорится в заявлении.

