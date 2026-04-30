  1. В Україні

Кабмін зменшив кількість територіальних органів Держекоінспекції

15:23, 30 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд оптимізує систему територіальних органів Держекоінспекції.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

 Кабінет Міністрів України зменшує кількість територіальних органів Державної екологічної інспекції та граничну чисельність працівників. Відповідну постанову Уряд схвалив на засіданні 29 квітня.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Замість 7 територіальних округів та 11 обласних органів утворено 10 міжрегіональних територіальних органів. Сформовані нові округи: Західний, Північний, Північно-Західний, Подільський та Східний — шляхом об’єднання обласних органів та інтеграції частини з них до вже діючих округів.

Рішення прийнято на виконання Стратегії реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища до 2029 року та Операційного плану її реалізації на 2025–2027 роки. Об'єднання також відбувається на виконання Указу Президента України від 23.07.2025 № 544 «Про заходи для скорочення бюрократичних процедур та проведення негайного аудиту державних видатків».

«Така оптимізація має на меті підвищення ефективності діяльності Держекоінспекції, раціональне використання бюджетних коштів та посилення спроможності інспекції працювати в умовах воєнного стану», - заявили у Мінекономіки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]