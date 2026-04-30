  1. В Украине

Кабмин сократил количество территориальных органов Госэкоинспекции

15:23, 30 апреля 2026
Правительство оптимизирует систему территориальных органов Госэкоинспекции.
Кабинет Министров Украины сокращает количество территориальных органов Государственной экологической инспекции и предельную численность работников. Соответствующее постановление Правительство одобрило на заседании 29 апреля.

Вместо 7 территориальных округов и 11 областных органов создано 10 межрегиональных территориальных органов. Сформированы новые округа: Западный, Северный, Северо-Западный, Подольский и Восточный — путем объединения областных органов и интеграции части из них в уже действующие округа.

Решение принято во исполнение Стратегии реформирования системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды до 2029 года и Операционного плана ее реализации на 2025–2027 годы. Объединение также происходит во исполнение Указа Президента Украины от 23.07.2025 № 544 «О мерах по сокращению бюрократических процедур и проведению немедленного аудита государственных расходов».

«Такая оптимизация имеет целью повышение эффективности деятельности Госэкоинспекции, рациональное использование бюджетных средств и усиление способности инспекции работать в условиях военного положения», — заявили в Минэкономики.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Минцифры внедряет новый порядок инспектирования игорного оборудования: что он предусматривает

Государство утвердит прозрачный механизм инспектирования игорных автоматов и онлайн-систем для гарантирования корректности игровых алгоритмов.

Минобороны запретит привлекать психологов в ВСУ к боевым выходам и «непрофильным» задачам

Министерство обороны планирует реформировать систему психологического обеспечения в армии.

Нулевое растаможивание могут вернуть, но с ограничениями — одно авто на одного военного

Один автомобиль в одни руки и строгий контроль: депутаты предлагают вернуть льготную растаможку для военных.

Отложенное действие международной страховки отменят: водители на границе смогут сразу использовать «Зеленую карту»

Новый законопроект позволит водителям использовать международную страховку сразу после приобретения.

ЕСПЧ признал незаконным обыск из-за размытого постановления, дающего следователям неограниченную свободу усмотрения

Нечеткие формулировки и отсутствие перечня доказательств могут превратить следственное действие в формальную и незаконную процедуру.

