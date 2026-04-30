Кабмин сократил количество территориальных органов Госэкоинспекции

Правительство оптимизирует систему территориальных органов Госэкоинспекции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины сокращает количество территориальных органов Государственной экологической инспекции и предельную численность работников. Соответствующее постановление Правительство одобрило на заседании 29 апреля.

Вместо 7 территориальных округов и 11 областных органов создано 10 межрегиональных территориальных органов. Сформированы новые округа: Западный, Северный, Северо-Западный, Подольский и Восточный — путем объединения областных органов и интеграции части из них в уже действующие округа.

Решение принято во исполнение Стратегии реформирования системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды до 2029 года и Операционного плана ее реализации на 2025–2027 годы. Объединение также происходит во исполнение Указа Президента Украины от 23.07.2025 № 544 «О мерах по сокращению бюрократических процедур и проведению немедленного аудита государственных расходов».

«Такая оптимизация имеет целью повышение эффективности деятельности Госэкоинспекции, рациональное использование бюджетных средств и усиление способности инспекции работать в условиях военного положения», — заявили в Минэкономики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.