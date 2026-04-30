Кабмін усунув проблему з ВЛК для родин військових під час отримання посвідчень на пільги

15:11, 30 квітня 2026
Постанову ВЛК більше не вимагатимуть, якщо суд уже встановив факт загибелі захисника.
Кабінет Міністрів оновив порядок видачі посвідчень для членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби. Відповідні зміни ініційовані Міністерством оборони.

Згідно з новими правилами, відтепер чітко закріплено, що не потрібно надавати постанову військово-лікарської комісії (ВЛК), якщо є рішення суду про оголошення особи померлою чи встановлення факту загибелі.

Як змінюється процедура видачі посвідчень

Постанова уточнює перелік документів, які є підставою для видачі посвідчення.

По-перше: закріплюється можливість використання рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим чи встановлення юридичного факту його загибелі як повноцінної підстави для отримання такого посвідчення.

По-друге: розширено винятки щодо необхідності надання постанови ВЛК у випадках, коли судом вже встановлено факт загибелі або військовослужбовця оголошено померлим.

Як працюватиме оновлений порядок видачі посвідчень

Раніше існувала неоднозначність у застосуванні норм, що створювало труднощі для сімей зниклих безвісти військовослужбовців.

До змін родина мала надати такі документи для оформлення посвідчення:

  • витяг із наказу про виключення військовослужбовця із списків особового складу або копію такого наказу;
  • свідоцтво про смерть або рішення суду про визнання безвісно відсутнім;
  • документ про причини та обставини смерті, який підтверджує, що вона не була наслідком вчинення ним кримінального чи адміністративного правопорушення, перебування у стані сп’яніння або навмисного самоушкодження;
  • постанову ВЛК, крім випадків, коли військовослужбовець зник безвісти.

Через це могли виникати проблеми, коли людина довгий час вважалася зниклою безвісти, сім’я зверталася до суду і отримувала рішення про оголошення особи померлою або встановлення юридичного факту загибелі.

Після цього формально статус був вже не «зниклий безвісти», тому для оформлення посвідчення від родини могли вимагати постанову ВЛК. Хоча її фізично могло не бути або отримати її було складно.

Відтепер чітко закріплено, що за наявності рішення суду про оголошення особи померлою чи встановлення факту загибелі постанова ВЛК не потрібна, навіть якщо раніше людина мала статус зниклої безвісти. Вимоги щодо надання витягів з наказів (або копій) та документів про причини та обставини смерті залишаються.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Огородив і обробив закинуту ділянку і став посідачем: в Україні можуть узаконити фактичне захоплення майна

Чи стане фактичне володіння річчю сильнішим за паперовий титул.

Недобудову можна ділити без введення в експлуатацію — позиція ВП ВС

ВП ВС визнала, що об’єкт незавершеного будівництва як річ sui generis може бути поділений шляхом визнання права на частку навіть без введення в експлуатацію.

Мінцифри впроваджує новий порядок інспектування грального обладнання: що він передбачає

Держава затвердить прозорий механізм інспектування гральних автоматів та онлайн-систем для гарантування коректності ігрових алгоритмів.

Міноборони заборонить залучати психологів у ЗСУ до бойових виходів і «непрофільних» завдань

Міністерство оборони планує реформувати систему психологічного забезпечення у війську.

Нульове розмитнення можуть повернути, але з обмеженнями — одне авто на одного військового

Один автомобіль в одні руки та суворий контроль: депутати пропонують повернути пільгове розмитнення для військових.

